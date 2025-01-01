Verwandeln Sie Klicks in Kunden – mit einem Link in der Bio

Lenken Sie den Traffic auf das, was zählt – verkaufen, teilen und wachsen Sie mit einem leistungsstarken Link in der Bio.

0 % Transaktionsgebühren Kostenloser benutzerdefinierter Domainname Jederzeit auf eine vollständige Website skalieren
Leidenschaft in Gewinn verwandeln

Verknüpfen Sie Ihr Publikum über einen einfachen Bio Link in Ihren Social-Media-Profilen mit Ihrem gesamten Online-Auftritt. Fügen Sie soziale Netzwerke hinzu, verkaufen Sie mühelos und steigern Sie Ihre Marke.
Aufbau Ihrer Marke

Übernehmen Sie die volle Kontrolle über den Look und das Flair Ihrer Website. Passen Sie alle Details mit unserem intuitiven Drag-and-Drop-Editor an und veröffentlichen Sie Ihre Website auf einer Domain, die Ihre Marke widerspiegelt.

Intelligenteres Marketing

Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihres Links in der Bio aus – mit integriertem SEO, Analysen, E-Mail-Erfassung und Marketing-Integrationen.

Verkauf beliebiger Produkte

Teilen Sie physische Produkte, digitale Downloads, Coaching-Anrufe, Affiliate-Links, Print-on-Demand-Werbeartikel... Ihr Link in der Bio ist darauf ausgelegt, Besucher zu konvertieren.

Gebaut, um über einen Bio-Link hinauszuwachsen

Monetarisieren Sie Aufmerksamkeit und erstellen Sie auf einer Plattform, die mit Ihnen wächst – von der Link in Bio zur vollständigen Unternehmensseite.
Grundausstattung
Unbegrenzte Links
Unbegrenzte Seiten
Vollständig anpassbares Design
Mobile Bearbeitung
Kostenlose benutzerdefinierte Domain
Videos und Instagram-Feed einbetten
QR-Code-Generator
Creator Plus
Freuen Sie sich auf all das. Ohne zusätzliche Kosten.

Kostenlose Domain (i.W.v. 9,99 €)
Kostenloser E-Mail-Dienst (bis zu 50 E-Mail-Adressen)
Erstellen Sie Ihren Link in der Bio in 3 Schritten

1. Vorlage für Bio Link Seite auswählen

Durchstöbern Sie unsere Link in Bio-Vorlagen und wählen Sie eine aus, die zu Ihrer persönlichen Marke oder Ihrem Unternehmen passt.
2. Ihre Links hinzufügen und anpassen

Stellen Sie alle Ihre Produkte, Inhalte und Links an einem Ort bereit und aktualisieren Sie sie jederzeit. Verwenden Sie den Drag-and-Drop-Editor, um Farben, Schriftarten und Bilder anzupassen. Fügen Sie anschließend alle gewünschten Extras hinzu.
3. Online gehen

Wählen Sie kostenlos Ihre individuelle Domain und veröffentlichen Sie sofort Ihre Bio Link Seite. Teilen Sie den Bio Link auf Ihren Social-Media-Kanälen und verwandeln Sie Klicks in Kunden.
Der Link, der mit Ihnen wächst

Veröffentlichen Sie schnell mit einem Marken-Link in der Bio und skalieren Sie ihn in eine vollständige Website, wann immer Sie bereit sind. Verkaufen Sie Produkte, teilen Sie Inhalte, veröffentlichen Sie einen Blog – alles ist integriert und einsatzbereit.

Unbegrenzte Skalierbarkeit

Fügen Sie mit dem Wachstum Ihrer Marke problemlos Seiten und Abschnitte hinzu und aktualisieren Sie Ihr Design mit KI in Sekunden.

Integrierter Shop

Bieten Sie bis zu 600 Produkte an, akzeptieren Sie über 100 Zahlungsmethoden und behalten Sie mehr von Ihrem Verdienst – ohne versteckte Transaktionsgebühren.

Integrierter Blog

Teilen Sie Einblicke, bauen Sie Vertrauen auf und steigern Sie Ihre Sichtbarkeit mit Blogbeiträgen – zur nahtlosen Veröffentlichung auf Ihrer Link in Bio-Seite bereit.

KI Tools-Suite

Mit integrierter KI besser und schneller erstellen: Entwerfen Sie maßgeschneiderte Texte, gestalten Sie professionelle Grafiken und optimieren Sie jede Seite mit intelligenten SEO-Tools.

Ihre Link in Bio-Website erstellen

Starten Sie noch heute mit Hostingers Link-in-Bio-Lösung – es ist einfacher, als Sie denken.

Link in Bio: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu Link in der Bio

Was ist eine Link-in-der-Bio oder Bio-Website?

Was bedeutet „Link in Bio“ auf Instagram, TikTok oder Facebook?

Wie fügt man einen Link in die eigene Bio ein?

Was sind die Vorteile einer Bio Link Seite?

Wie erstelle ich einen Bio-Link?

Was kann ich auf meiner Bio-Website verlinken?

Wie unterscheidet sich Hostingers Link-in-Bio-Tool von anderen, beispielsweise Linktree?