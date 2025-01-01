Auf Instagram, TikTok und Facebook bezeichnet ein „Link-in-Bio“ den Hyperlink, der im Profilbereich eines Nutzers hinterlegt ist. Die Bio ist der Bereich, in dem Nutzer mehr über sich selbst und ihr Angebot teilen.

Ein Link-in-Bio ist die Lösung für viele typische Herausforderungen auf sozialen Plattformen. So haben Bio-Bereiche in der Regel strikte Zeichenbegrenzungen, weshalb Nutzer ihren Platz optimal nutzen müssen und oft nur einen einzigen Link hinzufügen können.

Externe Links in Beiträgen oder Bildunterschriften sind auf den meisten sozialen Netzwerken zudem nicht anklickbar, was es Nutzern erschwert, ihr Publikum gezielt auf Websites oder Produkte weiterzuleiten.

Ein Link-in-Bio schafft hier wirksam Abhilfe und ermöglicht es, Nutzer direkt auf Blogs, Produkte, Portfolios und vieles mehr zu lenken – übersichtlich und an einem zentralen Ort.