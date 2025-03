Jede der Domain-Endungen hat eine etwas andere Bedeutung, daher ist es in der Regel am besten, diejenige zu wählen, die für Ihre Website am relevantesten ist.

Domains mit der Top-Level-Domain .com werden in der Regel für kommerzielle Zwecke verwendet, obwohl sie zunehmend standardmäßig verwendet werden, da sie ein gewisses Maß an Vertrauen vermitteln. .net-Domains wurden ursprünglich von Netzwerkunternehmen (z. B. Internetdienstanbietern) verwendet, sind aber inzwischen auch vielseitig einsetzbar.

Domains mit der Endung .org werden immer noch weitgehend so verwendet, wie sie ursprünglich gedacht waren, nämlich als gTLD für Wohltätigkeitsorganisationen, Gemeinden und lokale Organisationen. Die Endung .info zielt auf informationsbasierte Websites wie Wikis und Websites mit Tutorials ab.

Bei all diesen Domain-Endungen gibt es einen gewissen Ermessensspielraum. Es gibt keine Vorschrift, die besagt, dass Sie die eine oder andere Art von Domain-Namen verwenden müssen – und keinen Test, den Sie bestehen müssen, wenn Sie einen Namen registrieren möchten. Betrachten Sie sie eher als Leitlinien als als Regeln.