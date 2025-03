.us ist eine länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD), die für Bürger der Vereinigten Staaten und Organisationen mit echten Verbindungen zu den USA bestimmt ist. Viele amerikanische Unternehmen und Organisationen haben die Domainendung .us registriert, was ihnen große Glaubwürdigkeit in den Vereinigten Staaten verleiht.