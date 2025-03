Žinoma. Anksčiau, .us domenai buvo plačiau naudojami vyriausybinėse organizacijose. Tačiau šiandien įvairūs verslai ir organizacijos naudoja šį domeną savo svetainėse.

Domenas .us yra idealus pasirinkimas verslams, veikiantiems JAV rinkoje. Be to, tavo verslas su šiuo domenu gali būti įtrauktas į .us pašto kodų svetainę – vietinių įmonių katalogą.