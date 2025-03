.tech domeno vardas įgavo pripažinimą dėl savo aiškumo – kiekvienas, pamatęs URL adresą, kurio galūnė yra .tech, žinos, kad svetainė priklauso technologijų nišai, o tai ypač naudinga pradedantiesiems verslininkams ir įmonėms.

Be to, Google visus naujus gTLD traktuoja taip pat, kaip ir populiariausią domeną .com. Tai reiškia, kad .tech domenas neturės neigiamos įtakos tavo svetainės reitingui Google paieškoje.

Bendrai kalbant, .tech domenai yra patikimi ir plačiai naudojami visame pasaulyje.