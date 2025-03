Każdy, kto natknie się na stronę z adresem URL z rozszerzeniem .tech, będzie wiedział, że tematyka strony to branża technologiczna. Dzięki temu domena ta pomaga młodym firmom jak i startupom budować swoją pozycję w sieci.

Co więcej, Google traktuje wszystkie nowe domeny funkcjonalne gTLD tak samo, jak najbardziej popularną domenę .com. Oznacza to, że rozszerzenie .tech nie wpłynie negatywnie na ranking Twojej strony.

Domena z rozszerzeniem .tech łatwo zapad w pamięć i pomimo rosnącej popularności jest nadal dość dostępną na rynku nazwą. Do czasu.