Rozszerzenie .store to domena najwyższego poziomu (TLD), która od razu wskazuje na cel Twojej działalności online. To świetny wybór zarówno dla dużych jak i małych firm, które chcą zacząć swoją przygodę z e-commerce, bez względu na to, czy posiadają już działającą stronę w sieci.

Niezależnie od tego, czy Twoim celem jest rozszerzenie witryny o stronę sklepu, czy stworzenie strony dla swojego nowego biznesu online, domena TLD .store to świetny sposób, aby poinformować odwiedzających, że jesteś tutaj, aby oferować im produkty lub usługi.