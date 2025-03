Prípona .store je doména najvyššej úrovne (TLD), ktorá okamžite odhalí účel vašej webovej stránky. Je to skvelá voľba pre veľké aj malé podniky, ktoré chcú vstúpiť do sveta elektronického obchodu, bez ohľadu na to, či už majú existujúcu webovú stránku alebo nie.

Ak teda chcete rozšíriť svoju súčasnú webovú stránku pridaním stránky s obchodom alebo vytvoriť novú webovú lokalitu pre svoje nové online podnikanie, doména najvyššej úrovne .store je skvelý spôsob, ako potenciálnym zákazníkom povedať, že ste tu, aby ste im predávali produkty alebo služby, na ktoré čakajú.