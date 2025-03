Nie, domény .org a .com sú rozdielne TLD.

Kým doména .org sa často používa pre nekomerčné organizácie, doména .com je populárnejšia medzi podnikateľmi. Ak chcete vytvoriť internetový obchod alebo spustiť webovú stránku so službami, odporúčame vám zaregistrovať si radšej názov domény .com. Ak však prevádzkujete neziskovú organizáciu, vhodnejšia je doména .org. V prípade neziskových organizácií dáva táto koncovka návštevníkom najavo, že nejde len o príjmy.