Não, .org e .com são dois TLD diferentes.

Embora o .org seja frequentemente utilizado para organizações não comerciais, o .com é mais popular entre aqueles que gerem um negócio. Se pretender criar uma loja online ou lançar um site de serviços, recomendamos que registe um nome de domínio .com. No entanto, se estiver a gerir uma organização sem fins lucrativos, o .org é mais adequado. Para as organizações sem fins lucrativos, esta extensão dá um sinal aos visitantes de que não se trata apenas de receitas.