Para que é utilizado um nome de domínio .me?

Os domínios .me são ideais para as pessoas que procuram impulsionar as suas marcas online. Estes indicam aos visitantes que estes estão a visitar um site com significado pessoal para o criador do site.

É um ótimo nome de domínio para quem procura a oportunidade de mostrar as suas competências e interesses e chamar a atenção de muitas pessoas diferentes. Quer esteja a criar um blog pessoal ou um site de portfolio, começar com um registo de domínio .me é uma excelente ideia!