是的!许多大品牌都在使用 .me 域名。拥有 .me 域名意味着重点放在您身上。网站访问者会知道您和您的企业是关注的焦点。

使用 .me 是建立深入人心的坚实品牌的极其有效的方式。您的在线个性反映了您自己,因此请确保它是一个强烈的、令人难忘的个性。

或者,也许您想要的 .com 域名已被占用? .me 是一个相对较新的域名,因此您可能会发现许多仍然可用的 .me 域名。不要错过您的域名!