使用 .me 域名表达自己
CNY 146.99节省 60%CNY 58.99 /年
这一切都与您有关 – 立即获取个人 .me 域名。
免费WHOIS隐私保护
全天24小时支持
无需技术知识
获取 Premium 网络托管服务以及 12 个月的免费 .me 域名。
.me 域名有何用途？
.me 域名对于希望在线提升品牌的人们来说是理想的选择。它们向人们表明他们正在访问一个对网站创建者来说具有个人意义的网站。
对于那些寻求机会展示自己的技能和兴趣并吸引许多不同人眼球的人来说，这是一个很棒的域名。无论是创建个人博客还是作品集网站，从 .me 域名注册开始都是一个好主意！
为什么选择 .me 后缀？
由于大多数简短且易于记忆的 .com 网站名称已被占用，因此许多人选择 .me 域名作为替代方案。
.me TLD 是艺术家、自由职业者、博主或任何有兴趣创建个人网站的人的完美域名。该域名的运作方式与其他域名（例如.com和.net）相同，并且Google将其视为通用顶级域名（gTLD），因此它也有利于搜索引擎优化（SEO）。
.me 域名常见问题解答
查找有关 .me 域名的常见问题的解答。