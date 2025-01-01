Neden .me Domain Uzantısı Seçmelisiniz?

Kısa ve akılda kalan .com domain adlarının çoğu alınmış olduğundan, birçok kişi alternatif olarak .me alan adı tercih etmektedir.

.me domain, sanatçılar, serbest çalışanlar, blog yazarları veya kişisel web sitesi kurmak isteyen herkes için mükemmel bir alan adıdır. Bu alan adı, .com ve .net gibi diğer alan adlarıyla aynı çalışır ve Google bunu bir gTLD olarak değerlendirir, bu nedenle SEO dostudur.