Яке призначення домену .me?

Домени .me ідеально підходять для людей, які хочуть популяризувати свій бренд в інтернеті. Відвідувачі, лише поглянувши на адресу, відразу зрозуміють, що цей сайт має особисте значення для його власника.

Це чудове доменне ім’я для тих, хто шукає можливість продемонструвати свої навички й інтереси та привернути увагу аудиторії. Якщо ви створюєте особистий блог чи сайт-портфоліо, рекомендуємо зареєструвати домен у цій зоні.