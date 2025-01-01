Домен .me
829,00 ₴ЗНИЖКА 59%339,00 ₴ /рік
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Яке призначення домену .me?
Домени .me ідеально підходять для людей, які хочуть популяризувати свій бренд в інтернеті. Відвідувачі, лише поглянувши на адресу, відразу зрозуміють, що цей сайт має особисте значення для його власника.
Це чудове доменне ім’я для тих, хто шукає можливість продемонструвати свої навички й інтереси та привернути увагу аудиторії. Якщо ви створюєте особистий блог чи сайт-портфоліо, рекомендуємо зареєструвати домен у цій зоні.
Чому розширення .me?
Оскільки більшість доменів в зоні .com вже зайняті, тому користувачі вибирають .me як альтернативне рішення.
Це ідеальне доменне ім’я для людей творчих професій, фрілансерів, блогерів або тих, хто цікавиться створенням особистих сайтів. Домен нічим не поступається популярним розширенням, як от .com чи .net., зокрема з точки зору SEO.
Поширені запитання про домен .me
Знайдіть відповіді на часті запитання про доменні імена .me.