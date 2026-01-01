API в реальному часі · SDK · MCP-сервер

API електронної пошти зі справжньою поштовою скринькою.

Надсилання, читання, пошук та відповідь: один API, один ключ
Підключіть свій стек або свого агента штучного інтелекту
Почніть надсилання менш ніж за хвилину
від19/міс.
Отримайте свій ключ APIПрочитайте документи
30-денна гарантія повернення грошей
API пошти Hostinger
Підключено
cURL Node.js PHP Python 
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
  -H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
  -d '{
    "to": "alex@example.com",
    "subject": "Welcome aboard!"
  }'
202 Прийнято, повідомлення поставлено в чергу

Одна поштова скринька. Усі способи створення.

Працюйте безпосередньо з REST API, встановлюйте SDK власної розробки, пишіть сценарії з CLI або підключайте агента штучного інтелекту через активний сервер MCP. Це та сама поштова скринька нижче.

Сервер MCP

Надайте своїм агентам штучного інтелекту інструменти для читання, надсилання, пошуку та роботи зі справжньою поштовою скринькою.

SDK Node.js

Додайте робочі процеси надсилання електронної пошти та вхідних повідомлень до програм JavaScript та TypeScript за допомогою вбудованого інтерфейсу розробника.

PHP SDK

Підключайте веб-сайти та серверні служби до дій поштової скриньки без створення клієнта API з нуля.

SDK для Python

Створюйте автоматизацію, робочі процеси обробки даних та інструменти агентів на основі реального облікового запису електронної пошти.

Інтерфейс командного рядка

Перевіряйте та керуйте робочими процесами поштових скриньок зі свого терміналу, скриптів та завдань неперервної інтеграції.

REST API і вебхуки

Викликайте програмовану поверхню безпосередньо, реагуйте на події поштової скриньки та надсилайте електронні листи про продукти, коли це необхідно вашому застосунку.

Бібліотеки і CLI

Встановіть власний клієнт і здійсніть свій перший дзвінок за лічені хвилини.

TypeScript / Node.js

hostinger-mail-api-sdk

npm install hostinger-mail-api-sdk

Повністю типізований клієнт для Mail API.

PHP

hostinger/mail-api-php-sdk

composer require hostinger/mail-api-php-sdk

Фреймворк-незалежний PHP-клієнт.

Python

hostinger-mail-api

pip install hostinger-mail-api

Клієнт Python для API пошти.

CLI

hostinger-mail

brew install hostinger/tap/hostinger-mail

Керуйте поштою прямо з терміналу.

Надайте своєму агенту справжню поштову скриньку

Кінцевої точки відправлення недостатньо. Ваша програма або агент отримує робочу поштову скриньку з адресою, потоками та історією, якою вона може керувати через MCP, SDK або REST.

Ідентичність

Справжня, перевірена адреса електронної пошти, яку ваш агент може використовувати для реєстрації на послуги, отримання підтверджень та дій від вашого імені.

Справжні розмови

Відповіді в ланцюжку, вкладення та обговорення з кількома учасниками, з людиною в курсі, коли вам це потрібно.

Вбудована пам'ять

Кожне повідомлення — це постійний запис із можливістю пошуку, який ваш агент може переглянути, щоб зрозуміти контекст і відреагувати на нього.

Просте ціноутворення для кожної поштової скриньки

Кожен план включає повний доступ до API, SDK, CLI, MCP та вебхука. Розсилка призначена для продуктової та транзакційної електронної пошти з помірним обсягом.

30-денна гарантія повернення грошей

Скасування в будь-який час

Підтримка 24/7

Тариф на 48 міс.
Знижка 76%
Starter
Найкраще підходить для: побічних проектів та прототипів
79
19/міс.
Отримайте свій ключ API
Ціна за поштову скриньку. На 48 міс. Продовження за 39 ₴/міс. на 48 міс.
Доступ до API, SDK, CLI та MCP
Вебхуки та події поштової скриньки
Листів/день для кожної скриньки: 1 000
1 поштову скриньку включено
Обсяг сховища на акаунт: 5 ГБ
Правил переадресації: 5
Псевдонімів пошти: 5

Переваги:

Пошта агента: виділена адреса агента + інструменти MCP
Найпопулярніший
Знижка 71%
Standard
Найкраще для: зростаючих додатків та інтеграцій
99
29/міс.
Отримайте свій ключ API
Ціна за поштову скриньку. На 48 міс. Продовження за 59 ₴/міс. на 48 міс.
Доступ до API, SDK, CLI та MCP
Вебхуки та події поштової скриньки
Листів/день для кожної скриньки: 3 000
1 поштову скриньку включено
Обсяг сховища на акаунт: 20 ГБ
Правил переадресації: 20
Псевдонімів пошти: 10

Переваги:

Шукайте, відповідайте, аналізуйте та пишіть — усе за допомогою інструментів ШІ — безлімітно.
Пошта агента: виділена адреса агента + інструменти MCP
Знижка 74%
Premium
Найкраще підходить для: виробничих навантажень
149
39/міс.
Отримайте свій ключ API
Ціна за поштову скриньку. На 48 міс. Продовження за 89 ₴/міс. на 48 міс.
Доступ до API, SDK, CLI та MCP
Вебхуки та події поштової скриньки
Листів/день для кожної скриньки: 3 000
1 поштову скриньку включено
Обсяг сховища на акаунт: 50 ГБ
Правил переадресації: 50
Псевдонімів пошти: 30

Переваги:

Безплатний домен на 1 рік
Шукайте, відповідайте, аналізуйте та пишіть — усе за допомогою інструментів ШІ — безлімітно.
Пошта агента: виділена адреса агента + інструменти MCP
Знижка 76%
Starter
Найкраще підходить для: побічних проектів та прототипів
79
19/міс.
Отримайте свій ключ API
Ціна за поштову скриньку. На 48 міс. Продовження за 39 ₴/міс. на 48 міс.
Доступ до API, SDK, CLI та MCP
Вебхуки та події поштової скриньки
Листів/день для кожної скриньки: 1 000
1 поштову скриньку включено
Обсяг сховища на акаунт: 5 ГБ
Правил переадресації: 5
Псевдонімів пошти: 5

Переваги:

Пошта агента: виділена адреса агента + інструменти MCP
Найпопулярніший
Знижка 71%
Standard
Найкраще для: зростаючих додатків та інтеграцій
99
29/міс.
Отримайте свій ключ API
Ціна за поштову скриньку. На 48 міс. Продовження за 59 ₴/міс. на 48 міс.
Доступ до API, SDK, CLI та MCP
Вебхуки та події поштової скриньки
Листів/день для кожної скриньки: 3 000
1 поштову скриньку включено
Обсяг сховища на акаунт: 20 ГБ
Правил переадресації: 20
Псевдонімів пошти: 10

Переваги:

Шукайте, відповідайте, аналізуйте та пишіть — усе за допомогою інструментів ШІ — безлімітно.
Пошта агента: виділена адреса агента + інструменти MCP
Знижка 74%
Premium
Найкраще підходить для: виробничих навантажень
149
39/міс.
Отримайте свій ключ API
Ціна за поштову скриньку. На 48 міс. Продовження за 89 ₴/міс. на 48 міс.
Доступ до API, SDK, CLI та MCP
Вебхуки та події поштової скриньки
Листів/день для кожної скриньки: 3 000
1 поштову скриньку включено
Обсяг сховища на акаунт: 50 ГБ
Правил переадресації: 50
Псевдонімів пошти: 30

Переваги:

Безплатний домен на 1 рік
Шукайте, відповідайте, аналізуйте та пишіть — усе за допомогою інструментів ШІ — безлімітно.
Пошта агента: виділена адреса агента + інструменти MCP

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Захист від спаму, вірусів, фішингу
Доступ до пошти з будь-якого додатка чи пристрою
Відстеження історії дій скриньки
Захист даних завдяки наскрізному шифруванню
Просте перенесення листів
Переадресація листів на будь-яку іншу адресу
Захист від спаму, вірусів, фішингу
Доступ до пошти з будь-якого додатка чи пристрою
Відстеження історії дій скриньки
Захист даних завдяки наскрізному шифруванню
Просте перенесення листів
Переадресація листів на будь-яку іншу адресу

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Створено для робочих процесів розробників

Використовуйте інтерфейс, який відповідає вашому стеку, а потім перемикайтеся між SDK, CLI, REST та вебхуками, не змінюючи базову поштову скриньку.

JSON

Реагуйте в режимі реального часу

{
  "event": "message.received",
  "mailbox": "agent@yourdomain.com",
  "message": {
    "from": "customer@example.com",
    "subject": "Order #1042: where is my package?",
    "thread_id": "thr_8fk2m01x"
  }
}
Підписуйтесь на події поштової скриньки за допомогою вебхуків та запускайте свою логіку в момент надходження пошти, без циклів опитування.

Node.js

Пошук та сортування за кодом

const urgent = await mail.messages.search({
  query: 'is:unread label:urgent',
});

for (const message of urgent) {
  await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Надсилайте запити до поштової скриньки так, як це передбачено вашим робочим процесом: за відправником, темою чи статусом. Потім виконуйте дії на основі результатів у тому ж ланцюжку викликів.

Шелл

Напишіть це з вашого терміналу

$ hostinger-mail messages list --unread

$ hostinger-mail send \
    --to alex@example.com \
    --subject "Deploy finished"
CLI використовує той самий API, тому все, що може робити ваша програма, ви також можете робити з вашої оболонки, скриптів та завдань CI.

Повний контроль над вашими робочими процесами пошти

Керуйте обліковими даними, відстежуйте активність доставки в журналах електронної пошти та налаштовуйте інтеграції, не виходячи з панелі керування.

Ключі API

Створюйте ключі для нових проектів та скасовуйте їх під час ротації облікових даних.

Кінцеві точки вебхука

Керуйте кінцевими точками, які отримують події вашої поштової скриньки.

Журнали електронної пошти

Перевіряйте активність доставки, коли вам потрібно відстежити повідомлення.
Ілюстрація Hostinger Agentic Mail для автоматизованих робочих процесів електронної пошти

Пошта Hostinger для розробників

Додайте справжню поштову скриньку за свій код

Створіть ключ API, підключіть свій додаток або агента, надішліть свій перший електронний лист і почніть розробку.

Отримайте свій ключ API
Прочитайте документи

Найчастіші запитання щодо API пошти Hostinger

Відповіді щодо API пошти, сервера MCP, SDK, CLI, REST API та вебхуків.

Hostinger Mail API — це програмована поверхня електронної пошти для додатків, веб-сайтів та серверних служб. Надсилайте електронні листи, читайте, шукайте, упорядковуйте, відповідайте на них та автоматизуйте справжню поштову скриньку за допомогою SDK, CLI, REST API та вебхуків.

Сервер Hostinger Mail MCP у реальному часі надає сумісним агентам зі штучним інтелектом інструменти для роботи з поштовою скринькою, до яких вони можуть звертатися безпосередньо. Агенти можуть використовувати ці інструменти для читання розмов, пошуку повідомлень, створення чернеток відповідей, сортування вхідної пошти та запуску робочих процесів у поштовій скриньці.

API поштових служб Hostinger поєднує надсилання електронної пошти додатків та керування реальною поштовою скринькою в одному програмованому інтерфейсі. Він створений для електронної пошти продуктів та робочих процесів, а не для масової розсилки великих обсягів.

Для Node.js, PHP та Python доступні власні SDK. Ви також можете використовувати інтерфейс командного рядка або викликати REST API безпосередньо з будь-якої мови, яка підтримує HTTP.

Так. Вебхуки дозволяють вашій програмі реагувати на активність поштової скриньки та запускати робочі процеси без повторної перевірки змін.

Увійдіть до hPanel, відкрийте область API та створіть ключ для вашої інтеграції. Зберігайте ключ у безпеці та не додавайте його до свого вихідного коду.

Відвідайте документацію Hostinger Mail API, щоб отримати інструкції з налаштування, посилання на API та деталі інтеграції.

Так. Використовуйте REST API, SDK або CLI для надсилання електронної пошти та керування справжньою поштовою скринькою з будь-якої програми, веб-сайту або серверної частини. Агенти через MCP підтримуються, але необов'язкові.

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