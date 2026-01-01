API електронної пошти зі справжньою поштовою скринькою.
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
-H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
-d '{
"to": "alex@example.com",
"subject": "Welcome aboard!"
}'
Одна поштова скринька. Усі способи створення.
Сервер MCP
SDK Node.js
PHP SDK
SDK для Python
Інтерфейс командного рядка
REST API і вебхуки
Бібліотеки і CLI
TypeScript / Node.js
hostinger-mail-api-sdk
npm install hostinger-mail-api-sdk
PHP
hostinger/mail-api-php-sdk
composer require hostinger/mail-api-php-sdk
Python
hostinger-mail-api
pip install hostinger-mail-api
CLI
hostinger-mail
brew install hostinger/tap/hostinger-mail
Надайте своєму агенту справжню поштову скриньку
Ідентичність
Справжні розмови
Вбудована пам'ять
Просте ціноутворення для кожної поштової скриньки
30-денна гарантія повернення грошей
Скасування в будь-який час
Підтримка 24/7
Переваги:
Переваги:
Переваги:
Переваги:
Переваги:
Переваги:
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Створено для робочих процесів розробників
JSON
Реагуйте в режимі реального часу
{
"event": "message.received",
"mailbox": "agent@yourdomain.com",
"message": {
"from": "customer@example.com",
"subject": "Order #1042: where is my package?",
"thread_id": "thr_8fk2m01x"
}
}
Node.js
Пошук та сортування за кодом
const urgent = await mail.messages.search({
query: 'is:unread label:urgent',
});
for (const message of urgent) {
await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Шелл
Напишіть це з вашого терміналу
$ hostinger-mail messages list --unread
$ hostinger-mail send \
--to alex@example.com \
--subject "Deploy finished"
Повний контроль над вашими робочими процесами пошти
Ключі API
Кінцеві точки вебхука
Журнали електронної пошти
Найчастіші запитання щодо API пошти Hostinger
Що таке API пошти Hostinger?
Hostinger Mail API — це програмована поверхня електронної пошти для додатків, веб-сайтів та серверних служб. Надсилайте електронні листи, читайте, шукайте, упорядковуйте, відповідайте на них та автоматизуйте справжню поштову скриньку за допомогою SDK, CLI, REST API та вебхуків.
Що може робити сервер Hostinger Mail MCP?
Сервер Hostinger Mail MCP у реальному часі надає сумісним агентам зі штучним інтелектом інструменти для роботи з поштовою скринькою, до яких вони можуть звертатися безпосередньо. Агенти можуть використовувати ці інструменти для читання розмов, пошуку повідомлень, створення чернеток відповідей, сортування вхідної пошти та запуску робочих процесів у поштовій скриньці.
Це API для обробки транзакцій електронної пошти з великим обсягом обробки?
API поштових служб Hostinger поєднує надсилання електронної пошти додатків та керування реальною поштовою скринькою в одному програмованому інтерфейсі. Він створений для електронної пошти продуктів та робочих процесів, а не для масової розсилки великих обсягів.
Які мови та інтерфейси підтримуються?
Для Node.js, PHP та Python доступні власні SDK. Ви також можете використовувати інтерфейс командного рядка або викликати REST API безпосередньо з будь-якої мови, яка підтримує HTTP.
Чи можу я підписатися на події поштової скриньки?
Так. Вебхуки дозволяють вашій програмі реагувати на активність поштової скриньки та запускати робочі процеси без повторної перевірки змін.
Як отримати ключ API?
Увійдіть до hPanel, відкрийте область API та створіть ключ для вашої інтеграції. Зберігайте ключ у безпеці та не додавайте його до свого вихідного коду.
Де я можу знайти документацію?
Відвідайте документацію Hostinger Mail API, щоб отримати інструкції з налаштування, посилання на API та деталі інтеграції.
Чи можу я використовувати це у своєму додатку або на вебсайті?
Так. Використовуйте REST API, SDK або CLI для надсилання електронної пошти та керування справжньою поштовою скринькою з будь-якої програми, веб-сайту або серверної частини. Агенти через MCP підтримуються, але необов'язкові.