Агенти Hostinger – це застосунок на основі ШІ, який надає команду спеціалізованих агентів. Кожен із них створений для певної сфери бізнесу: стратегії, копірайтингу, SEO, маркетингу, юриспруденції, комунікації з клієнтами та продажів. Замість одного універсального чат-бота ви отримаєте експертів, з якими можна спілкуватися в будь-який час. Технічні навички не потрібні.