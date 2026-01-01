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Розвивайте бізнес за допомогою агентів ШІ

AI agents built for real business tasks - from strategy and SEO to marketing and sales. Works right inside your Hostinger account. Start for free and scale with a team of specialized agents.
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Наші агенти ШІ

Більшість інструментів ШІ – це пусте вікно чату. Вам доводиться самотужки складати запити та планувати подальші дії.

Наші агенти мають вбудовані навички. Кожен з них — спеціаліст, який знає, що робити і як допомогти. Команда з 7 ШІ-агентів, які допомагають вам розвивати бізнес з першого дня.

Meet your team

From strategy to sales, every agent is a specialist. Pick the one you need and let it work.

Business Advisor

Evaluates your idea, maps out your positioning, and gives you a clear plan for what to prioritize first.

Creative writer

Writes your blog posts, landing pages, and product copy in your voice so you can hit publish with confidence.

SEO Consultant

Researches your keywords, audits your pages, and builds you a plan to rank where your customers are searching.

Marketing Planner

Plans your campaigns, writes your posts, and keeps your marketing consistent even when you're short on time.

Legal advisor

Drafts your policies, reviews your contracts, and makes sure your business is covered before problems show up.

Customer Comms

Writes your customer emails, press releases, and internal updates so you always sound polished when it matters.

Sales & Outreach

Builds your pitches, writes your outreach, and handles objections so more conversations turn into closed deals.

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Explore our AI agents capabilities.

Bring your tools
Connections

Bring your tools

Connect third-party services so your agents can use them during chat.
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Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calendar

Google Calendar

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

See all connections

Три кроки. Ось і все.

01

Виберіть агента

Хочете покращити SEO? Створити контент-план? Оформити юридичні сторінки? Оберіть агента, який допоможе впоратися із завданням.
02

Напишіть запити агенту

Опишіть агентам ваш бізнес. Вони поставлять правильні запитання, а потім виконають запит.
03

Отримайте реальні результати

Стратегії, дописи для блогів, аудити, email-кампанії. Отримайте результат за лічені секунди.
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Просте рішення

Створені для вашого сайту Hostinger

Наші агенти легко інтегруються у вашу екосистему. Вони ефективно працюватимуть із вашим сайтом, доменом і бізнесом.

Технічні навички не потрібні

Вам потрібно лише спілкуватися з агентами через чат. Жодних промтів і складних налаштувань.

Професійні агенти ШІ

Кожен агент навчений виконувати одну задачу. Ви отримаєте професійний результат замість загальних відповідей від універсальних агентів ШІ.

Ваші дані у безпеці

Ми гарантуємо конфіденційність. Ми не навчаємося на ваших даних і не передаємо їх третім особам.

Приєднайтесь до мільйонів задоволених клієнтів

Hostinger — це платформа, яка містить все необхідне. Тут є різноманітні інструменти для успішного розвитку бізнесу.

M.Akram Bazerbashi

M.Akram Bazerbashi

Користуюся Hostinger вже певний час – враження чудові. Усе налаштовується надзвичайно просто, навіть якщо у вас немає технічних навичок.

Dm Rawat

Dm Rawat

Зручна та надійна платформа з чудовою командою підтримки, яка завжди готова допомогти. Рекомендую!

Amir Benslama

Amir Benslama

Ваші агенти ШІ готові до роботи. А ви?

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Ваші агенти ШІ готові до роботи. А ви?

Поширені запитання

Що таке агенти Hostinger?

Агенти Hostinger – це застосунок на основі ШІ, який надає команду спеціалізованих агентів. Кожен із них створений для певної сфери бізнесу: стратегії, копірайтингу, SEO, маркетингу, юриспруденції, комунікації з клієнтами та продажів. Замість одного універсального чат-бота ви отримаєте експертів, з якими можна спілкуватися в будь-який час. Технічні навички не потрібні.

Для кого підходять агенти Hostinger?

Продукт розроблений для тих, хто веде бізнес самостійно. Якщо ви мріяли мати власного стратега, копірайтера, маркетолога чи юрисконсульта, спробуйте послуги агентів Hostinger.

Чим агенти ШІ відрізняються від ChatGPT?

На відміну від універсальних помічників ШІ, кожен агент Hostinger попередньо навчений і виконує завдання в конкретній бізнес-сфері. Вам не потрібно формулювати запити – просто оберіть агента та отримайте готовий результат без зайвих зусиль.

Що таке навички?

Навички – це попередньо створені шаблони завдань всередині кожного агента. Вам не потрібно вигадувати запити: просто оберіть потрібну навичку, а ШІ-агент допоможе вам написати статтю, підібрати ключові слова чи скласти юридичний документ. Це швидше та ефективніше, ніж пояснювати завдання універсальному помічнику.

Чи потрібно починати спочатку щоразу, коли відкриваєш застосунок?

Ні. Кожен агент підтримує одну безперервну розмову з вами – без сесій, що закінчуються, та без історії, якою потрібно керувати. Ви можете закрити застосунок і повернутися пізніше. Агент продовжить роботу саме з того місця, де ви зупинилися. Не потрібно щоразу заново надавати дані про ваш бізнес.

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