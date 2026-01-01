Встановлення Paperclip в один клік.
Платформа для оркестрації ШІ з відкритим вихідним кодом для створення організацій автономних агентів з визначеними ролями, ієрархіями цілей та контролем бюджету.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Paperclip
Paperclip — це самостійно розміщувана платформа оркестрації, що дозволяє створювати та керувати автономними організаціями на базі ШІ. Замість того, щоб керувати окремими чат-ботами, Paperclip надає агентам ШІ визначені ролі, лінії підпорядкування та ієрархії цілей, щоб вони працювали разом для досягнення спільних бізнес-цілей. Ви встановлюєте місячні бюджети для кожного агента, підтримуєте незмінні аудиторські сліди кожного рішення та завжди зберігаєте можливість скасування рішень на рівні ради директорів.
Запуск Paperclip на власному VPS зберігає конфіденційні бізнес-дані, пам'ять агентів та облікові дані API повністю на вашій інфраструктурі. Ви використовуєте власні ключі API для Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor або будь-якого користувацького середовища виконання агентів — без проміжних націнок на вартість моделей та без необхідності зовнішньої підписки на SaaS.
Ключові характеристики Paperclip
Ієрархічні оргсхеми
Визначте ролі агентів, посади та лінії підпорядкування, які відображають реальну структуру компанії, забезпечуючи скоординовану автономну роботу між відділами.
Система каскаду цілей
Відстежуйте завдання від місії компанії, через цілі команди до індивідуальних завдань агента, забезпечуючи відповідність кожної дії агента найвищим бізнес-цілям.
Поагентний контроль бюджету
Встановлюйте місячні ліміти витрат API на агента з автоматичною зупинкою на 100% та м'якими попередженнями на 80%, запобігаючи неконтрольованим витратам без ручного моніторингу.
Незмінний журнал аудиту
Кожна дія агента та виклик інструменту записується у захищеній від підробки системі тікетів, забезпечуючи повну прозорість та підзвітність для автономних рішень.
Використання власного агента
Підтримує Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, Codex та будь-який власний скрипт з інтерфейсом пульсу, тому ви обираєте найкращу модель для кожної ролі без прив'язки.
Ізоляція багатьох компаній
Керуйте окремими організаціями ШІ для кількох компаній з єдиного розгортання, із повною ізоляцією даних між кожною компанією.
Чому варто запускати Paperclip у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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