Знижка до 68% на Paperclip

Встановлення Paperclip в один клік.

Платформа для оркестрації ШІ з відкритим вихідним кодом для створення організацій автономних агентів з визначеними ролями, ієрархіями цілей та контролем бюджету.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Встановлення Paperclip в один клік.

Виберіть тариф VPS для Paperclip

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Paperclip

Paperclip — це самостійно розміщувана платформа оркестрації, що дозволяє створювати та керувати автономними організаціями на базі ШІ. Замість того, щоб керувати окремими чат-ботами, Paperclip надає агентам ШІ визначені ролі, лінії підпорядкування та ієрархії цілей, щоб вони працювали разом для досягнення спільних бізнес-цілей. Ви встановлюєте місячні бюджети для кожного агента, підтримуєте незмінні аудиторські сліди кожного рішення та завжди зберігаєте можливість скасування рішень на рівні ради директорів.

Запуск Paperclip на власному VPS зберігає конфіденційні бізнес-дані, пам'ять агентів та облікові дані API повністю на вашій інфраструктурі. Ви використовуєте власні ключі API для Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor або будь-якого користувацького середовища виконання агентів — без проміжних націнок на вартість моделей та без необхідності зовнішньої підписки на SaaS.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Paperclip

Ієрархічні оргсхеми

Визначте ролі агентів, посади та лінії підпорядкування, які відображають реальну структуру компанії, забезпечуючи скоординовану автономну роботу між відділами.

Система каскаду цілей

Відстежуйте завдання від місії компанії, через цілі команди до індивідуальних завдань агента, забезпечуючи відповідність кожної дії агента найвищим бізнес-цілям.

Поагентний контроль бюджету

Встановлюйте місячні ліміти витрат API на агента з автоматичною зупинкою на 100% та м'якими попередженнями на 80%, запобігаючи неконтрольованим витратам без ручного моніторингу.

Незмінний журнал аудиту

Кожна дія агента та виклик інструменту записується у захищеній від підробки системі тікетів, забезпечуючи повну прозорість та підзвітність для автономних рішень.

Використання власного агента

Підтримує Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, Codex та будь-який власний скрипт з інтерфейсом пульсу, тому ви обираєте найкращу модель для кожної ролі без прив'язки.

Ізоляція багатьох компаній

Керуйте окремими організаціями ШІ для кількох компаній з єдиного розгортання, із повною ізоляцією даних між кожною компанією.

Чому варто запускати Paperclip у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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