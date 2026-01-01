Paperclip — це самостійно розміщувана платформа оркестрації, що дозволяє створювати та керувати автономними організаціями на базі ШІ. Замість того, щоб керувати окремими чат-ботами, Paperclip надає агентам ШІ визначені ролі, лінії підпорядкування та ієрархії цілей, щоб вони працювали разом для досягнення спільних бізнес-цілей. Ви встановлюєте місячні бюджети для кожного агента, підтримуєте незмінні аудиторські сліди кожного рішення та завжди зберігаєте можливість скасування рішень на рівні ради директорів.

Запуск Paperclip на власному VPS зберігає конфіденційні бізнес-дані, пам'ять агентів та облікові дані API повністю на вашій інфраструктурі. Ви використовуєте власні ключі API для Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor або будь-якого користувацького середовища виконання агентів — без проміжних націнок на вартість моделей та без необхідності зовнішньої підписки на SaaS.