Ви можете придбати наші послуги, обравши зручний спосіб оплати.
Ми підтримуємо оплату з різних кредитних та дебетових карток, електронних гаманців та криптовалютою.
Безпечні платежі є нашим пріоритетом. Зашифровані платіжні дані зберігаються у зовнішньому сховищі, окремо від нашої системи. Сховище відповідає найвищим стандартам безпеки – PCI-DSS Level 1.
Ми пропонуємо 30-денну гарантію повернення грошей. Щоб дізнатися більше, перегляньте наші умови повернення коштів.
У Hostinger ми дбаємо про те, щоб усі ваші платежі надходили до нас безпечно. Якщо у вас виникли проблеми зі здійсненням оплати, ознайомтеся з можливими рішеннями тут.