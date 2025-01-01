Керований хостинг для WooCommerce

Знижки до 63% на

хостинг для WooCommerce

Упевнено розпочніть продажі

Безплатна міграція домену і сайту Легко почати, легко масштабувати Повністю кероване обслуговування для WooCommerce Професійна підтримка 24/7
129,00  ₴ /міс.

+ міс. безплатно

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Google
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4.8/5
1,237
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HostAdvice
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4.6/5
2,432
відгуків
WpBeginner
Рейтинг:
4.7
874
відгуків

Виберіть тариф хостингу для WooCommerce

Кожен тариф керованого хостингу WooCommerce включає безплатні послуги – доменне ім’я, необмежену кількість SSL-сертифікатів, 100 електронних адрес і CDN.

Умови оплати

Швидкий запуск і легке масштабування

Не витрачайте час на складне налаштування та відразу розпочніть роботу.
Отримайте безплатний домен для свого бренду.
Встановіть WooCommerce за один клік і почніть створення магазину.
Підвищте конверсію за допомогою описів товарів, згенерованих ШІ.
Насолоджуйтеся високим показником аптайму та максимальною продуктивністю завдяки стабільним і безпечним хмарним серверам.
Продавайте сотні товарів по всьому світу.
Швидкий запуск і легке масштабування

Виняткова швидкість і високий дохід

Швидка робота сайту приваблює користувачів і допомагає підвищити дохід.
Створіть бездоганний досвід покупок з сервером LiteSpeed і плагіном LSCWP.
Ніколи не втрачайте продажі – наша інфраструктура гарантує аптайм 99,9%.
Кеш об'єктів видаляє повторювані запити до бази даних, зменшуючи час відповіді магазину в 3 рази.
Наша глобальна CDN розповсюджує контент з серверів, що знаходяться ближче до вашої аудиторії, забезпечуючи швидке завантаження.
Насолоджуйтеся низькою затримкою та швидким інтернет-з'єднанням завдяки IPv6 та HTTP/3.
Виняткова швидкість і високий дохід

Найкращий захист для онлайн-бізнесу

Створіть безпечний інтернет-магазин, якому довіряють.
Отримайте безплатний SSL-сертифікат, щоб захистити конфіденційну інформацію клієнтів.
Збережіть дані за допомогою автоматичного резервного копіювання.
Захистіть ваш інтернет-магазин за допомогою автоматичних оновлень і сканера вразливостей.
Позбудьтеся небажаного трафіку за допомогою вдосконаленого брандмауера та захисту від DDoS.
Найкращий захист для онлайн-бізнесу

Керований хостинг для WooCommerce

Керований хостинг WooCommerce має все необхідне для створення прибуткового онлайн-бізнесу: від фізичних товарів до цифрових послуг.

Інтегруйте платіжні шлюзи, додавайте способи доставлення, перевіряйте вбудовані інструменти аналітики та звітності – і все це з однієї зручної панелі управління.
Керований хостинг для WooCommerce

Безплатна міграція інтернет-магазину

Маєте магазин WooCommerce в іншого провайдера? Настав час змін.
Одна форма – це все, що потрібно, аби подати запит на міграцію.
Наша команда перенесе дані вашого сайту протягом 24 годин.
Ваш інтернет-магазин буде доступний під час перенесення – ви не втратите жодного клієнта.
Безплатна міграція інтернет-магазину

Онлайн-підтримка

Не зупиняйтеся на досягнутому – ми допоможемо вам на кожному етапі.
Виникли несподівані помилки? Отримайте допомогу через онлайн-чат менше ніж за три хвилини.
Запитуйте про що завгодно – наші фахівці з радістю допоможуть вам.
Наші фахівці вільно володіють понад 10 мовами.
Онлайн-підтримка

Збільште продажі за допомогою хостингу для WooCommerce

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Поширені запитання про керований хостинг для WooCommerce

Знайдіть відповіді на часті запитання про хостинг WooCommerce

Що таке WooCommerce?

Що таке керований хостинг для WooCommerce?

Яка різниця між хостингом WordPress і WooCommerce?

Як керований хостинг WooCommerce покращує швидкість і продуктивність сайту?

Які функції безпеки включено до керованого хостингу WooCommerce?

Чи отримаю я корпоративну електронну пошту?