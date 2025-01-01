Керований хостинг для WooCommerce

Знижки до 63% на
хостинг для WooCommerce
Упевнено розпочніть продажі
Безплатна міграція домену і сайту Легко почати, легко масштабувати Повністю кероване обслуговування для WooCommerce Професійна підтримка 24/7
129,00 ₴ /міс.
+ міс. безплатно
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Виберіть тариф хостингу для WooCommerce
Кожен тариф керованого хостингу WooCommerce включає безплатні послуги – доменне ім’я, необмежену кількість SSL-сертифікатів, 100 електронних адрес і CDN.
Найпопулярніший
Business
Створено для базових магазинів WooCommerce
349,00 ₴ЗНИЖКА 63%
129,00 ₴ /міс.
+ міс. безплатно
Вартість продовження 249,00 ₴/міс. на 4 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Базова оптимізація WooCommerce
~100 000 відвідувань/міс.
Сайтів: 50
Диск NVMe 50 ГБ
Файлів і каталогів (інодів): 600 000
PHP Workers: 60
Безплатний домен (вартістю 379,00 ₴)
Безплатний SSL
Поштових скриньок: 50. Безплатно на 1 рік
Безплатна CDN
Технічна підтримка фахівців з eCommerce
Виділена IP-адреса
Всі характеристики
Cloud Startup
Підходить для більшості магазинів WooCommerce
849,00 ₴ЗНИЖКА 65%
299,00 ₴ /міс.
+ міс. безплатно
Вартість продовження 599,00 ₴/міс. на 4 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Стандартний WooCommerce
~200 000 відвідувань/міс.
Сайтів: 100
Диск NVMe 100 ГБ
Файлів і каталогів (інодів): 2 000 000
PHP Workers: 100
Безплатний домен (вартістю 379,00 ₴)
Безплатний SSL
Поштових скриньок: 100. Безплатно на 1 рік
Безплатна CDN
Технічна підтримка фахівців з eCommerce
Виділена IP-адреса
Всі характеристики
Cloud Professional
Оптимізований для розширених магазинів WooCommerce
1.739,00 ₴ЗНИЖКА 74%
449,00 ₴ /міс.
+ міс. безплатно
Вартість продовження 1.339,00 ₴/міс. на 4 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Розширений WooCommerce
~300 000 відвідувань/міс.
Сайтів: 200
Диск NVMe 200 ГБ
Файлів і каталогів (інодів): 3 000 000
PHP Workers: 200
Безплатний домен (вартістю 379,00 ₴)
Безплатний SSL
Поштових скриньок: 100. Безплатно на 1 рік
Безплатна CDN
Технічна підтримка фахівців з eCommerce
Виділена IP-адреса
Всі характеристики
Умови оплати
Швидкий запуск і легке масштабування
Не витрачайте час на складне налаштування та відразу розпочніть роботу.
Отримайте безплатний домен для свого бренду.
Встановіть WooCommerce за один клік і почніть створення магазину.
Підвищте конверсію за допомогою описів товарів, згенерованих ШІ.
Насолоджуйтеся високим показником аптайму та максимальною продуктивністю завдяки стабільним і безпечним хмарним серверам.
Продавайте сотні товарів по всьому світу.
Виняткова швидкість і високий дохід
Швидка робота сайту приваблює користувачів і допомагає підвищити дохід.
Створіть бездоганний досвід покупок з сервером LiteSpeed і плагіном LSCWP.
Ніколи не втрачайте продажі – наша інфраструктура гарантує аптайм 99,9%.
Кеш об'єктів видаляє повторювані запити до бази даних, зменшуючи час відповіді магазину в 3 рази.
Наша глобальна CDN розповсюджує контент з серверів, що знаходяться ближче до вашої аудиторії, забезпечуючи швидке завантаження.
Насолоджуйтеся низькою затримкою та швидким інтернет-з'єднанням завдяки IPv6 та HTTP/3.
Найкращий захист для онлайн-бізнесу
Створіть безпечний інтернет-магазин, якому довіряють.
Отримайте безплатний SSL-сертифікат, щоб захистити конфіденційну інформацію клієнтів.
Збережіть дані за допомогою автоматичного резервного копіювання.
Захистіть ваш інтернет-магазин за допомогою автоматичних оновлень і сканера вразливостей.
Позбудьтеся небажаного трафіку за допомогою вдосконаленого брандмауера та захисту від DDoS.
Керований хостинг для WooCommerce
Керований хостинг WooCommerce має все необхідне для створення прибуткового онлайн-бізнесу: від фізичних товарів до цифрових послуг.Інтегруйте платіжні шлюзи, додавайте способи доставлення, перевіряйте вбудовані інструменти аналітики та звітності – і все це з однієї зручної панелі управління.
Безплатна міграція інтернет-магазину
Маєте магазин WooCommerce в іншого провайдера? Настав час змін.
Одна форма – це все, що потрібно, аби подати запит на міграцію.
Наша команда перенесе дані вашого сайту протягом 24 годин.
Ваш інтернет-магазин буде доступний під час перенесення – ви не втратите жодного клієнта.
Онлайн-підтримка
Не зупиняйтеся на досягнутому – ми допоможемо вам на кожному етапі.
Виникли несподівані помилки? Отримайте допомогу через онлайн-чат менше ніж за три хвилини.
Запитуйте про що завгодно – наші фахівці з радістю допоможуть вам.
Наші фахівці вільно володіють понад 10 мовами.
Поширені запитання про керований хостинг для WooCommerce
Знайдіть відповіді на часті запитання про хостинг WooCommerce