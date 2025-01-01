Керований хостинг для WooCommerce

WooCommerce – це плагін електронної комерції з відкритим кодом, розроблений для WordPress. Він дозволяє завантажувати товари, інтегрувати безпечні платіжні шлюзи та керувати замовленнями в одному місці.

Завдяки сотням безкоштовних і платних розширень WooCommerce ви можете легко налаштувати зовнішній вигляд магазину та додавати нові функції. Наприклад, якщо ви займаєтеся консультаціями, установіть WooCommerce Bookings, щоб клієнти могли створювати онлайн-бронювання.

Перегляньте додаткову інформацію про налаштування плагіна у нашому детальному посібнику з WooCommerce.