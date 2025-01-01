Хостинг пошти для бізнесу
Електронна адреса, яка містить домен – обов'язковий елемент авторитетного бренду.
Як створити корпоративну пошту
Оберіть тариф хостингу
Починаєте новий бізнес? Оберіть тариф "Business Starter" за 19,00 ₴/міс. Якщо ж вам потрібно більше ресурсів, підійде тариф "Business Premium" вартістю 39,00 ₴/міс. Зверніть увагу, що ціну вказано за одну поштову скриньку.
Оформте замовлення
Виберіть кількість поштових скриньок і тривалість підписки на тарифний план. Оплативши замовлення, ви потрапите у панель управління вашим хостинг-акаунтом.
Налаштуйте хостинг пошти
Створіть обліковий запис пошти, налаштуйте DNS та синхронізуйте свою нову електронну адресу з іншими пристроями. А далі просто розпочинайте надсилати листи.
Виберіть тариф електронної пошти
ціна за скриньку
ціна за скриньку
Корпоративна пошта для бізнесу
Безпечна пошта без реклами
99.9% аптайм та підтримка 24/7
Сховище, яке має простір для росту
Керуйте поштою з будь-якого пристрою
Швидке та просте налаштування
Функції хостингу корпоративної пошти
Зручне керування
Легко керуйте акаунтами пошти за допомогою інтуїтивно зрозумілої панелі управління. Налаштуйте пристрої, параметри DNS і використовуйте наш поштовий клієнт для надсилання листів, упорядкування поштових скриньок і додавання контактів.
Автоматична конфігурація
Швидко підключіться до улюблених поштових застосунків. Ми підтримуємо протоколи IMAP, POP3 і SMTP для простого налаштування Apple Mail, Outlook, Thunderbird тощо.
Автоматичні функції пошти
Налаштуйте автоматичні відповіді на час вашої відсутності, переадресовуйте листи на кілька акаунтів і увімкніть catch-all, щоб перехопити надіслані вам листи, якщо адресу було вказано неправильно.
Посилений захист пошти
Захистіть вашу поштову скриньку. Вбудований захист DKIM, DMARC, SPF блокує спам і віруси, а також забезпечує додатковий захист електронних листів.
Історія дій для повного контролю
За допомогою історії доступу та дій ви можете відстежувати, коли та звідки здійснювався доступ до акаунтів, які дії виконувалися під час цих сеансів, а також які електронні листи були надіслані та отримані.
Додаткова пам'ять для пошти
Ви можете отримати додатковий обсяг пам’яті в будь-який час і розподілити його між однією або кількома поштовими скриньками залежно від потреб вашого бізнесу.