Корпоративна пошта з особистим доменом − важливий засіб ділової комунікації. Реєструючи акаунт корпоративної електронної пошти, у вас буде можливість використовувати в адресі доменне ім’я компанії, наприклад adresa@nazvakompanii.com. Служба особистої пошти зазвичай не дає можливості під'єднати власний домен, натомість ви використовуватимете домен служби, наприклад adresa@gmail.com.

З допомогою корпоративної пошти на домені ваша компанія виглядатиме професійно та надійно, що дуже важливо, якщо ви ведете малий бізнес в інтернеті. Загалом користувачі з підозрою ставляться до компаній, які використовують особисту електронну пошту, оскільки кожен може легко створити її безкоштовно.

Спеціальна адреса електронної пошти з доменом допоможе дистанціювати ваш бізнес від компаній з поганою репутацією, підвищити впізнаваність вашого бренду та укріпити довіру клієнтів.