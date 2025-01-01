Конструктор сайтів – це інструмент, який дозволяє легко створити онлайн-ресурс без досвіду програмування або дизайну. За допомогою drag-and-drop редактора та готових шаблонів ви можете швидко запустити блог, портфоліо, інтернет-магазин тощо.

Конструктор сайтів Hostinger включає функцію створення сайтів за допомогою штучного інтелекту, безплатне доменне ім'я та вбудовані маркетингові інструменти. Тож ви можете створити сайт власноруч у найкоротші терміни. Це ідеальний варіант для початківців або власників бізнесу, які хочуть швидко вийти в онлайн.