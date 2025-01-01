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конструктор сайтів

Створити сайт – просто

Безплатний домен Швидко створіть сайт за допомогою ШІ Онлайн-підтримка 24/7
79,00  ₴ /міс.

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Конструктор сайтів
Google
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1,237
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HostAdvice
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2,432
відгуків

Виберіть ідеальний тариф з конструктором сайтів

Спробуйте зараз. Жодного ризику з 30-денною гарантією повернення грошей.

Умови оплати

Створіть сайт за 3 простих кроки

Створіть сайт за 3 простих кроки

1. Виберіть спосіб створення

Створіть унікальний сайт за допомогою ШІ або оберіть один зі 150 дизайнерських шаблонів.
2. Налаштуйте сайт

2. Налаштуйте сайт

Налаштуйте все на свій смак. Легко переміщуйте елементи та експериментуйте з колірною гамою, шрифтами. Навички кодування або дизайну не потрібні.
3. Опублікуйте сайт

3. Опублікуйте сайт

Виберіть ідеальне доменне ім’я для вашого проєкту та запустіть надійний сайт.
Створіть сайт за 3 простих кроки
Конструктор сайтів з інструментами ШІ

Швидкі онлайн-продажі з ШІ

Опишіть ваш магазин і дозвольте ШІ створити висококонверсійну вітрину та сторінки товарів.
Завантажте зображення продуктів, щоб миттєво створити опис та видалити фон.
Продавайте до 500 товарів за допомогою 100+ способів оплати без прихованих комісій за транзакції.
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Виберіть шаблон сайту

Перегляньте 150 адаптивних шаблонів, створених дизайнерами, які підходять для компаній, інтернет-магазинів, портфоліо, цільових сторінок, блогів тощо.

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ПортфоліоБізнес-вітринаІнтернет-магазинБлогІнше
ПортфоліоБізнес-вітринаІнтернет-магазинБлогІнше
Portfolio
Portfolio
Portfolio
Portfolio

Налаштуйте сайт під свої потреби

Легко налаштуйте сайт за допомогою зручних та інтуїтивно зрозумілих інструментів.

Перетягуйте елементи

Перетягуйте елементи

Просто виберіть елемент і перетягніть його в потрібне місце.

Використовуйте Smart Grid

Використовуйте Smart Grid

Подбайте про ідеальний вигляд сайту під час його налаштування.

Змінюйте колір і шрифт

Змінюйте колір і шрифт

Поміркуйте, що дійсно відображає ідею вашого проєкту.

Налаштуйте елементи

Налаштуйте елементи

Перемістіть елементи, щоб створити сайт таким, як ви його уявляли.

Редагуйте на всіх пристроях

Редагуйте на всіх пристроях

Легко створіть, відредагуйте та опублікуйте сайт на будь-якому пристрої.

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Indira Prieto Дизайнер шрифтів, ілюстратор і графічний дизайнер

Процес створення сайту за допомогою конструктора сайтів Hostinger не викликав жодних труднощів. Усе завдяки його простоті та швидкості.

Відкрити сайт

Indira Prieto

Дизайнер шрифтів, ілюстратор і графічний дизайнер | theindysign.com

Монетизуйте трафік

Монетизуйте трафік

Легко монетизуйте свій сайт, використовуючи таргетовану рекламу.
Спілкуйтеся безпосередньо з клієнтами, не перемикаючись між додатками.
Відстежуйте дані сайту та впевнено приймайте бізнес-рішення.
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Ми завжди поруч

Зв'яжіться з нами зручним способом – через онлайн-чат або електронною поштою.
Вам не доведеться чекати – зазвичай ми відповідаємо менше ніж за 2 хвилини.
Наші фахівці готові допомогти у будь-який час.
Ми завжди поруч
Комплексне рішення

Створіть сайт сьогодні. Це надзвичайно просто з конструктором сайтів ШІ Hostinger

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Поширені запитання про конструктор сайтів

Знайдіть відповіді на часті запитання про конструктор сайтів.

Що таке конструктор сайтів?

Навіщо мені сайт?

Як створити власний сайт?

Скільки коштує створення сайту?

Скільки часу потрібно, щоб створити сайт?

Чи можна створити сайт без навичок програмування?

Який функціонал конструктора сайтів Hostinger?

Як створити сайт з власним доменом?

Чи підходить онлайн-конструктор сайтів для малого бізнесу?

Чи можу я створити цільову сторінку за допомогою конструктора сайтів?

Чи можу я створити інтернет-магазин?

Чи адаптовані сайти, створені за допомогою конструктора Hostinger, для мобільних пристроїв?

Чи підходить конструктор сайтів Hostinger для SEO?