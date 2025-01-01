конструктор сайтів
Створити сайт – просто
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Виберіть ідеальний тариф з конструктором сайтів
Спробуйте зараз. Жодного ризику з 30-денною гарантією повернення грошей.
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Основні характеристики
Інструменти ШІ
eCommerce
+ міс. безплатно
Основні характеристики
Інструменти ШІ
eCommerce
Створіть сайт за 3 простих кроки
1. Виберіть спосіб створення
2. Налаштуйте сайт
3. Опублікуйте сайт
Швидкі онлайн-продажі з ШІ
Виберіть шаблон сайту
Перегляньте 150 адаптивних шаблонів, створених дизайнерами, які підходять для компаній, інтернет-магазинів, портфоліо, цільових сторінок, блогів тощо.
Налаштуйте сайт під свої потреби
Легко налаштуйте сайт за допомогою зручних та інтуїтивно зрозумілих інструментів.
Перетягуйте елементи
Просто виберіть елемент і перетягніть його в потрібне місце.
Використовуйте Smart Grid
Подбайте про ідеальний вигляд сайту під час його налаштування.
Змінюйте колір і шрифт
Поміркуйте, що дійсно відображає ідею вашого проєкту.
Налаштуйте елементи
Перемістіть елементи, щоб створити сайт таким, як ви його уявляли.
Редагуйте на всіх пристроях
Легко створіть, відредагуйте та опублікуйте сайт на будь-якому пристрої.
Процес створення сайту за допомогою конструктора сайтів Hostinger не викликав жодних труднощів. Усе завдяки його простоті та швидкості.Відкрити сайт