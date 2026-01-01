З VPS ви отримаєте повний root-доступ і контроль над сервером. Однак це також означає, що ви несете відповідальність за налаштування, оновлення та безпеку. Запуск OpenClaw в 1 клік дозволяє уникнути всіх цих складнощів. Ми подбаємо про інфраструктуру, забезпечимо стабільну роботу вашого екземпляра на останній стабільній версії та надамо посилену безпеку. Завдяки цьому ви зможете повністю зосередитися на використанні вашого асистента ШІ, а не на управлінні сервером. Якщо ви розробник і хочете отримати можливість повного налаштування, вам чудово підійдійдуть наші тарифи VPS OpenClaw.