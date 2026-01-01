OpenClaw

Власний агент ШІ. Приватний, завжди активний і готовий за 60 секунд.

Розгорніть його один раз, і він виконуватиме ваші щоденні завдання цілодобово, навіть коли ви спите.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Швидке встановлення

OpenClaw встановлюється надзвичайно просто. Жодної термінології та складнощів. Найшвидший шлях до вашої першої автоматизації.

Без обслуговування

Керований OpenClaw подбає про безпеку, оновлення та бекапи. Агенти ШІ працюють 24/7 без втручання з боку користувача.

Вбудовані інструменти

OpenClaw містить все необхідне для простого старту – моделі ШІ, веббраузер і пошту.

Виберіть тариф

Вже розгорнуто 100 000+ агентів
Знижка 75%
Програми для автоматизації роботи зі штучним інтелектом
939
239/міс.
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Вартість продовження 469 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.

Керовано для вас

Запустіть вибраний застосунок без налаштування, обслуговування чи керування інфраструктурою.

Все необхідне в одному тарифі

Готовий до використання
Не потребує обслуговування
Візуальний інтерфейс включено
Доступ до CLI включено
Інтеграцію з Telegram уже налаштовано
Кредити ШІ включено
Використовуйте свій ChatGPT
Вебпошук включено
Агентську пошту вже налаштовано
Ми подбаємо про безпеку
Знижка 75%
Програми для автоматизації роботи зі штучним інтелектом
939
239/міс.
Почати
Вартість продовження 469 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.

Керовано для вас

Запустіть вибраний застосунок без налаштування, обслуговування чи керування інфраструктурою.

Все необхідне в одному тарифі

Готовий до використання
Не потребує обслуговування
Візуальний інтерфейс включено
Доступ до CLI включено
Інтеграцію з Telegram уже налаштовано
Кредити ШІ включено
Використовуйте свій ChatGPT
Вебпошук включено
Агентську пошту вже налаштовано
Ми подбаємо про безпеку

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Розгорніть OpenClaw за 3 простих кроки

Встановлення OpenClaw вручну може зайняти кілька годин. З Hostinger ви розпочнете роботу відразу – без жодних труднощів.

Встановіть OpenClaw за один клік

Оберіть тариф, а ми автоматично все налаштуємо. Жодних технічних навичок не потрібно.

Виберіть платформу для чату

Підключіть Telegram або WhatsApp, щоб почати розмову з помічником ШІ за лічені секунди.

OpenClaw готовий до використання

Додаткових налаштувань не потрібно, ваш помічник ШІ OpenClaw відразу готовий до роботи.
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Один агент – безліч процесів.

Персональний помічник

Засновниця компанії підключила iMessage і Google Calendar – тепер агент сортує повідомлення, переносить зустрічі й щоранку надсилає короткий план дня.

Асистент з продажу

Консультант підключив агента до Telegram – тепер він відбирає потенційних клієнтів, зберігає контакти та автоматично готує подальші повідомлення.

Помічник з кодування

Команда розробників налаштувала агента для перевірки коду всього за 5 хвилин. Він знаходить помилки, пропонує покращення коду й скоротив перевірку PR із годин до хвилин.

Аналітик

Продакт-менеджер перед вибором сервісів просить агента порівняти варіанти. Він узагальнює відмінності, звертає увагу на ціни та заощаджує пів дня аналізу.

Планувальник соцмереж

Один автор відкрив OpenClaw доступ до папки з чернетками – і тепер нотатки самі перетворюються на готові пости та публікуються за розкладом. Більше ніяких ранків із порожньою сторінкою.

Спеціаліст служби підтримки

Команда інтернет-магазину підключила підтримку з Discord до OpenClaw – тепер він обробляє 60% звернень ще до того, як їх побачить менеджер.

OpenClaw з Hostinger проти інших провайдерів

Які переваги має OpenClaw від Hostinger? Ми зосереджені на простоті, щоб ви могли почати користуватися агентом ШІ за лічені секунди.
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Інший провайдери
Готово за лічені секунди
Ручне встановлення та налаштування середовища
Нульова конфігурація не потрібна
Потрібні ключі API
Попередньо встановлені кредити штучного інтелекту
Потрібні зовнішні облікові записи API
Управління візуальними агентами
Немає
Керована інфраструктура
Самокерований
Експертна підтримка 24/7
Ні
Інтеграція каналів одним кліком
Так
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Чому варто розгорнути OpenClaw з Hostinger?

Встановлення в 1 клік

Запустіть OpenClaw за лічені секунди. Без налаштування вручну.

Кредити ШІ

Помічник ШІ генерує відповіді та виконує завдання за допомогою кредитів. Ми вже додали їх для вас, тож ви можете відразу почати користуватися OpenClaw.

Приватність і безпека

OpenClaw працює на основі приватного сховища, тому ваші дані та історії чату залишатимуться захищеними.

Налаштовано та протестовано для вас

Ви отримаєте стабільну та перевірену версію OpenClaw відразу після запуску. Ми подбаємо про тестування та сумісність.

Працює 24/7

Ваш помічник OpenClaw працює цілодобово. Він виконує завдання та відповідає на повідомлення навіть тоді, коли ви офлайн.

Власна поштова скринька

Замість особистої пошти ви можете вибрати окрему скриньку OpenClaw. Це допоможе підвищити рівень безпеки.

Хочете глибше зануритися в OpenClaw?

Налаштуйте OpenClaw правильно (чого вам ніхто не скаже)

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5 найкращих варіантів використання OpenClaw (я спробував їх усі!)

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Налаштуйте OpenClaw сьогодні

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.
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Налаштуйте OpenClaw сьогодні

Поширені запитання про OpenClaw Hostinger

Знайдіть відповіді на поширені запитання про OpenClaw в 1 клік.

Зовсім ні. Встановлення OpenClaw в 1 клік створено для тих, хто ніколи раніше не мав справи з серверами. Ми повністю подбаємо про розгортання – від налаштування серверного середовища до ШІ. Просто оберіть тариф і натисніть "Розгорнути" – ваш особистий асистент ШІ запрацює вже за кілька хвилин. Без програмування, командних рядків і складних панелей управління.

Кредити ШІ входять до наших тарифів і відразу готові до використання. На відміну від стандартної конфігурації OpenClaw, вам не потрібно створювати облікові записи у провайдерів ШІ, таких як OpenAI чи Anthropic, генерувати API-ключі або займатися будь-якими технічними налаштуваннями. Просто придбайте кредити через панель управління Hostinger – ваш помічник миттєво запрацює. Якщо вам знадобиться більше кредитів ШІ, придбайте додаткову кількість з тієї ж панелі. Все дуже просто.

Безумовно. Кожен екземпляр OpenClaw працює у власному ізольованому середовищі, а це означає, що ваші дані та листування повністю відокремлені від даних та листувань інших користувачів. Ми блокуємо кожен контейнер, щоб запобігти несанкціонованому доступу або зовнішнім змінам, а кожен екземпляр за замовчуванням оснащений індивідуальним шлюзом безпеки високого рівня складності. Ви отримаєте захист професійного рівня, який не потрібно налаштовувати самостійно.

З VPS ви отримаєте повний root-доступ і контроль над сервером. Однак це також означає, що ви несете відповідальність за налаштування, оновлення та безпеку. Запуск OpenClaw в 1 клік дозволяє уникнути всіх цих складнощів. Ми подбаємо про інфраструктуру, забезпечимо стабільну роботу вашого екземпляра на останній стабільній версії та надамо посилену безпеку. Завдяки цьому ви зможете повністю зосередитися на використанні вашого асистента ШІ, а не на управлінні сервером. Якщо ви розробник і хочете отримати можливість повного налаштування, вам чудово підійдійдуть наші тарифи VPS OpenClaw.

OpenClaw – це особистий асистент ШІ, який працює 24/7. Ви можете підключити його до своїх улюблених месенджерів, зокрема WhatsApp, Telegram, Slack та Discord, і використовувати для автоматизації щоденних завдань, управління чатами на різних платформах, обробки лідів, автоматизації дій у браузері тощо. Уявіть, що це цифровий член команди, який завжди готовий допомогти.

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