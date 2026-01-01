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OpenClaw з Hostinger проти інших провайдерів
Чому варто розгорнути OpenClaw з Hostinger?
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Налаштуйте OpenClaw правильно (чого вам ніхто не скаже)
Посібник з OpenClaw + WordPress: Я спробував, і потенціал БЕЗКІНЕЧНИЙ!
5 найкращих варіантів використання OpenClaw (я спробував їх усі!)
Поширені запитання про OpenClaw Hostinger
Чи потрібні технічні знання, щоб налаштувати OpenClaw?
Зовсім ні. Встановлення OpenClaw в 1 клік створено для тих, хто ніколи раніше не мав справи з серверами. Ми повністю подбаємо про розгортання – від налаштування серверного середовища до ШІ. Просто оберіть тариф і натисніть "Розгорнути" – ваш особистий асистент ШІ запрацює вже за кілька хвилин. Без програмування, командних рядків і складних панелей управління.
Як нараховуються кредити ШІ? Чи потрібно створювати зовнішні облікові записи?
Кредити ШІ входять до наших тарифів і відразу готові до використання. На відміну від стандартної конфігурації OpenClaw, вам не потрібно створювати облікові записи у провайдерів ШІ, таких як OpenAI чи Anthropic, генерувати API-ключі або займатися будь-якими технічними налаштуваннями. Просто придбайте кредити через панель управління Hostinger – ваш помічник миттєво запрацює. Якщо вам знадобиться більше кредитів ШІ, придбайте додаткову кількість з тієї ж панелі. Все дуже просто.
Чи підтримується захист особистих даних?
Безумовно. Кожен екземпляр OpenClaw працює у власному ізольованому середовищі, а це означає, що ваші дані та листування повністю відокремлені від даних та листувань інших користувачів. Ми блокуємо кожен контейнер, щоб запобігти несанкціонованому доступу або зовнішнім змінам, а кожен екземпляр за замовчуванням оснащений індивідуальним шлюзом безпеки високого рівня складності. Ви отримаєте захист професійного рівня, який не потрібно налаштовувати самостійно.
Чим відрізняється розгортання OpenClaw в 1 клік від запуску OpenClaw на VPS?
З VPS ви отримаєте повний root-доступ і контроль над сервером. Однак це також означає, що ви несете відповідальність за налаштування, оновлення та безпеку. Запуск OpenClaw в 1 клік дозволяє уникнути всіх цих складнощів. Ми подбаємо про інфраструктуру, забезпечимо стабільну роботу вашого екземпляра на останній стабільній версії та надамо посилену безпеку. Завдяки цьому ви зможете повністю зосередитися на використанні вашого асистента ШІ, а не на управлінні сервером. Якщо ви розробник і хочете отримати можливість повного налаштування, вам чудово підійдійдуть наші тарифи VPS OpenClaw.
Які дії можна виконувати за допомогою OpenClaw?
OpenClaw – це особистий асистент ШІ, який працює 24/7. Ви можете підключити його до своїх улюблених месенджерів, зокрема WhatsApp, Telegram, Slack та Discord, і використовувати для автоматизації щоденних завдань, управління чатами на різних платформах, обробки лідів, автоматизації дій у браузері тощо. Уявіть, що це цифровий член команди, який завжди готовий допомогти.