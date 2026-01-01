Встановіть OpenClaw за один клік.
Персональний ШІ-асистент, що працює на вашому власному VPS, з єдиним керуванням через WhatsApp, Telegram, Slack, Discord та інші платформи.
Виберіть тариф VPS для OpenClaw
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою OpenClaw
OpenClaw — це платформа персонального ШІ-асистента з самостійним розміщенням, яка підключається до каналів обміну повідомленнями, які ви вже використовуєте — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage та Microsoft Teams — через єдиний шлюз, що працює на власній інфраструктурі. На відміну від хмарних асистентів, OpenClaw зберігає всі розмови, контекст та дані під вашим контролем, залишаючись завжди доступним на кожній платформі.
Архітектура шлюзу підтримує кількох провайдерів моделей ШІ, включно з Anthropic Claude та OpenAI, тож ви обираєте модель, яка відповідає кожному завданню. Голосові можливості, автоматизація браузера та розширювана платформа навичок означають, що OpenClaw може впоратися з усім: від швидких відповідей на повідомлення до складних автоматизованих робочих процесів.
Ключові характеристики OpenClaw
Багатоканальні повідомлення
Єдиний помічник, доступний на WhatsApp, Telegram, Slack, Discord та 10+ інших платформах з єдиного шлюзу.
Кілька постачальників ШІ
Перемикайтеся між Anthropic Claude, OpenAI GPT, Google Gemini та іншими моделями залежно від поточного завдання.
Голосове і браузерне керування
Режим постійної розмови та спеціальна автоматизація Chrome дозволяють голосові взаємодії та виконання веб-завдань.
Інтерактивне полотно
Керовані агентом візуальні робочі простори дозволяють помічнику відображати багаті інтерактивні інтерфейси поза межами звичайних текстових відповідей.
Розширювана платформа навичок
Додайте пакетні, керовані або власні навички на рівні робочої області, щоб розширити можливості вашого помічника без переробки з нуля.
Чому варто запускати OpenClaw у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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