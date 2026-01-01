OpenClaw — це платформа персонального ШІ-асистента з самостійним розміщенням, яка підключається до каналів обміну повідомленнями, які ви вже використовуєте — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage та Microsoft Teams — через єдиний шлюз, що працює на власній інфраструктурі. На відміну від хмарних асистентів, OpenClaw зберігає всі розмови, контекст та дані під вашим контролем, залишаючись завжди доступним на кожній платформі.

Архітектура шлюзу підтримує кількох провайдерів моделей ШІ, включно з Anthropic Claude та OpenAI, тож ви обираєте модель, яка відповідає кожному завданню. Голосові можливості, автоматизація браузера та розширювана платформа навичок означають, що OpenClaw може впоратися з усім: від швидких відповідей на повідомлення до складних автоматизованих робочих процесів.