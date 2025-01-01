Перенести домен

Введіть доменне ім'я, яке потрібно перенести Введіть домен та натисніть "Перенести".

Підготуйте домен до перенесення Розблокуйте домен у поточного реєстратора.

Оплатіть замовлення Введіть код EPP або код авторизації та підтвердьте перенесення.