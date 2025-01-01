Перенести домен

.com від

419,00  ₴

Введіть домен, який потрібно перенести в Hostinger

Шукаєте новий домен?Спробуйте наш інструмент перевірки доменів

Перенесіть доменне ім'я за 4 простих кроки

Введіть доменне ім'я, яке потрібно перенести

Введіть домен та натисніть "Перенести".

Підготуйте домен до перенесення

Розблокуйте домен у поточного реєстратора.

Оплатіть замовлення

Введіть код EPP або код авторизації та підтвердьте перенесення.

Увійдіть у свою пошту і підтвердьте перенесення домену

Ви отримаєте лист для підтвердження трансферу від реєстратора вашого домену.
Введіть доменне ім'я, яке потрібно перенести
Підготуйте домен до перенесення
Оплатіть замовлення
Увійдіть у свою пошту і підтвердьте перенесення домену

Чому варто перенести домен в Hostinger?

Без втрати часу

Без втрати часу

У вартість перенесення більшості доменів входить продовження на 1 рік до закінчення терміну дії доменного імені.

Просте управління

Просте управління

Hostinger пропонує безліч інструментів, зібраних в одному місці, які задовольнять потреби, як просунутих користувачів, так і розробників сайтів.

Захист конфіденційності

Захист конфіденційності

Більшість доменів включають безплатний захист конфіденційності.

Перегляньте ціни на трансфер домену нижче

Домени
Ціна перенесення / продовження
.com
419,00  ₴

Ціна продовження 589,00  ₴ /рік

.fr
339,00  ₴

Ціна продовження 409,00  ₴ /рік

.in
249,00  ₴

Ціна продовження 419,00  ₴ /рік

.org
539,00  ₴

Ціна продовження 669,00  ₴ /рік

.nl
49,00  ₴

Ціна продовження 419,00  ₴ /рік

.net
619,00  ₴

Ціна продовження 669,00  ₴ /рік

.lt
409,00  ₴

Ціна продовження 409,00  ₴ /рік

.es
49,00  ₴

Ціна продовження 369,00  ₴ /рік

.de
209,00  ₴

Ціна продовження 209,00  ₴ /рік

.eu
289,00  ₴

Ціна продовження 299,00  ₴ /рік

Щоб успішно перенести домен

Переконайтеся, що з моменту реєстрації або останнього трансферу домену минуло понад 60 днів.
Перевірте статус домену, він не має перебувати в статусі очікування видалення або викупу.
Переконайтеся, що ви можете отримати код EPP домену. Детальніше про EPP
Захист конфіденційності Whois має бути вимкнено.
Щоб успішно перенести домен