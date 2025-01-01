Перенести домен
419,00 ₴
.com від
Введіть домен, який потрібно перенести в Hostinger
Перенесіть доменне ім'я за 4 простих кроки
Введіть доменне ім'я, яке потрібно перенестиВведіть домен та натисніть "Перенести".
Підготуйте домен до перенесенняРозблокуйте домен у поточного реєстратора.
Оплатіть замовленняВведіть код EPP або код авторизації та підтвердьте перенесення.
Увійдіть у свою пошту і підтвердьте перенесення доменуВи отримаєте лист для підтвердження трансферу від реєстратора вашого домену.
Чому варто перенести домен в Hostinger?
Без втрати часу
У вартість перенесення більшості доменів входить продовження на 1 рік до закінчення терміну дії доменного імені.
Просте управління
Hostinger пропонує безліч інструментів, зібраних в одному місці, які задовольнять потреби, як просунутих користувачів, так і розробників сайтів.
Захист конфіденційності
Більшість доменів включають безплатний захист конфіденційності.
Перегляньте ціни на трансфер домену нижче
Домени
Ціна перенесення / продовження
.com
419,00 ₴
Ціна продовження 589,00 ₴ /рік
.fr
339,00 ₴
Ціна продовження 409,00 ₴ /рік
.in
249,00 ₴
Ціна продовження 419,00 ₴ /рік
.org
539,00 ₴
Ціна продовження 669,00 ₴ /рік
.nl
49,00 ₴
Ціна продовження 419,00 ₴ /рік
.net
619,00 ₴
Ціна продовження 669,00 ₴ /рік
.lt
409,00 ₴
Ціна продовження 409,00 ₴ /рік
.es
49,00 ₴
Ціна продовження 369,00 ₴ /рік
.de
209,00 ₴
Ціна продовження 209,00 ₴ /рік
.eu
289,00 ₴
Ціна продовження 299,00 ₴ /рік
Щоб успішно перенести домен
Переконайтеся, що з моменту реєстрації або останнього трансферу домену минуло понад 60 днів.
Перевірте статус домену, він не має перебувати в статусі очікування видалення або викупу.
Переконайтеся, що ви можете отримати код EPP домену. Детальніше про EPP
Захист конфіденційності Whois має бути вимкнено.