Домен .site
1.369,00 ₴ЗНИЖКА 96%49,00 ₴ /рік
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Переваги домену .site
Домен .site входить до п'ятірки найпопулярніших і найавторитетніших доменних розширень у світі. Та головна його перевага в тому, що воно нейтральне – ви можете використати це доменне ім'я для будь-якого сайту.
Це професійний домен, який не перетягуватиме на себе увагу, а навпаки підкреслить назву вашого сайту або бренду. Скажімо, ви хочете розмістити фізичний бізнес онлайн і вам просто потрібен домен, який скаже, що це ваш сайт. Доменна зона .site якнайкраще вирішує це завдання.
Чому варто вибрати .site?
Люди вибирають доменні імена .site з різних причин. Одна з них – доступність. Оскільки це відносно нова доменна зона, у ній легше знайти вільний домен, аніж в зоні .com або .org.
Крім того, він актуальний для всіх галузей і не зашкодить цілісності вашого бренду. Домен .site має глобальне значення. Це сайт – просто і зрозуміло.
Поширені запитання про домен .site
Знайдіть відповіді на часті запитання про доменні імена .site.