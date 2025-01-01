Переваги домену .site

Домен .site входить до п'ятірки найпопулярніших і найавторитетніших доменних розширень у світі. Та головна його перевага в тому, що воно нейтральне – ви можете використати це доменне ім'я для будь-якого сайту.

Це професійний домен, який не перетягуватиме на себе увагу, а навпаки підкреслить назву вашого сайту або бренду. Скажімо, ви хочете розмістити фізичний бізнес онлайн і вам просто потрібен домен, який скаже, що це ваш сайт. Доменна зона .site якнайкраще вирішує це завдання.