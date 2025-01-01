Домен .shop

1.449,00  ₴ЗНИЖКА 97%
49,00  ₴ /рік

Домен, який забезпечить необхідну ідентифікацію для вашого інтернет-магазину.

.shop
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Чому домен .shop?

Доменна зона .shop – ідеальне рішення для інтернет-магазинів. ЇЇ часто вибирають як чудову альтернативу найпоширенішому варіанту .com.
До того ж ви можете зареєструвати назву сайту, який вже існує в доменній зоні .shop і створити інтернет-магазин для свого бренду.
Чому домен .shop?

Збільште продажі з доменом.shop

Домен .shop – чудовий вибір, якщо ви плануєте відкрити інтернет-магазин. Хочете запустити великий e-commerce бізнес чи маленький інтернет-магазин? Незалежно від вашої мети, сайт із доменом .shop повідомить ваших відвідувачів, що ви тут для того, аби продавати їм товари.
Хоча домени в зоні .shop здебільшого використовують для інтернет-магазинів, вони чудово підходять і для традиційних роздрібних магазинів, які хочуть продавати в інтернеті. У будь-якому разі .shop допоможе залучити більше клієнтів на сайт.
Збільште продажі з доменом.shop

Поширені запитання про домен .shop

Знайдіть відповіді на часті запитання про доменні імена .shop.

Що означає домен .shop?

Скільки коштує домен .shop?

Яке призначення домену .shop?

Що потрібно для того, щоб зареєструвати домен .shop?

Як зареєструвати доменне ім'я .shop?

Чи безпечні домени .shop для онлайн-транзакцій?

Що робити, якщо бажане доменне ім'я .shop вже зареєстровано?

Яка різниця між .shop і .store?