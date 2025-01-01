Збільште продажі з доменом.shop

Домен .shop – чудовий вибір, якщо ви плануєте відкрити інтернет-магазин. Хочете запустити великий e-commerce бізнес чи маленький інтернет-магазин? Незалежно від вашої мети, сайт із доменом .shop повідомить ваших відвідувачів, що ви тут для того, аби продавати їм товари.

Хоча домени в зоні .shop здебільшого використовують для інтернет-магазинів, вони чудово підходять і для традиційних роздрібних магазинів, які хочуть продавати в інтернеті. У будь-якому разі .shop допоможе залучити більше клієнтів на сайт.