Hostinger Agents

Виберіть завдання. Агенти його виконають.

Спеціалізовані експерти зі штучного інтелекту для SEO, маркетингу, контенту, продажів, комунікації з клієнтами та бізнес-планування.
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Виберіть завдання. Агенти його виконають.

Навички агентів Hostinger

Бізнес і стратегія

Перевірте свою ідею, сформуйте пропозицію та створіть чіткий план дій.

Бізнес і стратегія

Айдентика бренду

Створюйте логотипи й зображення, які забезпечать цілісний і професійний образ вашого бренду.

Айдентика бренду

Маркетинг і SEO

Знаходьте релевантні ключові слова, аналізуйте сторінки та дізнавайтеся, як покращити позиції в пошуку.

Маркетинг і SEO

Планування завдань

Отримуйте підтримку ШІ для повторюваних завдань, ухвалення рішень і планування наступних кроків.

Планування завдань

Звичайний ШІ проти Hostinger Agents

Звичайний ШІ чекає на ваші вказівки. Hostinger Agents допомагають на кожному етапі.

Звичайний чат-бот

  • Чекає на ідеальний запит.
  • Ви маєте знати, що саме запитати.
  • Надає загальні відповіді.
  • Нескінченні уточнення.

Hostinger Agents

  • Починає роботу з готовими навичками.
  • Спрямовує вас, ставлячи правильні запитання.
  • Працює з вашим обліковим записом Hostinger.
  • Надає готовий результат.

Пропустіть підказку. Почніть із завдання.

Оберіть, що вам потрібно зробити, скористайтеся готовим навиком та отримайте практичний результат, який ви можете використовувати.
Виберіть завдання
Виконайте інструкції
Отримайте готовий до використання результат
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Не знаєте, з чого почати? Залучіть експерта

Бізнес-консультант

Я перевірю ваші ідеї, знайду можливості для розвитку й допоможу визначити наступні кроки.
Я напишу тексти для сайту, статті для блогу й описи товарів, які зацікавлять вашу аудиторію.
Я знайду ключові слова, які шукає ваша аудиторія, визначу, що стримує розвиток вашого сайту, і покажу, у чому конкуренти вас випереджають.
Я допоможу спланувати запуск, підготую контент-план на місяць і підкажу, на які канали варто звернути увагу.
Я підготую основні юридичні документи, поясню договори перед підписанням і допоможу уникнути дорогих помилок.
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Сценарії використання

Що ви хочете зробити?

Виберіть потрібне завдання, скористайтеся готовою навичкою й отримайте практичний результат.

Запланувати дописи в соцмережах

Запланувати дописи в соцмережах

Автоматично плануйте й публікуйте дописи.
Створити маркетинговий контент

Створити маркетинговий контент

Створюйте рекламні матеріали й маркетингові тексти на основі вашого сайту.
Написати SEO-статті для блогу

Написати SEO-статті для блогу

Створюйте статті для блогу з вбудованим дослідженням ключових слів.
Створити тексти для сайту

Створити тексти для сайту

Створюйте тексти для сторінок за лічені хвилини.
Знайти потенційних клієнтів і зв'язатися з ними

Знайти потенційних клієнтів і зв'язатися з ними

Знаходьте потенційних клієнтів і автоматично надсилайте їм персоналізовані повідомлення.
Написати професійний електронний лист

Написати професійний електронний лист

Опишіть ситуацію й отримайте готову професійну чернетку листа.
Створити політику конфіденційності

Створити політику конфіденційності

Створіть зрозумілу політику конфіденційності, адаптовану до вашого бізнесу.
Проаналізувати ціни

Проаналізувати ціни

Отримайте рекомендації щодо ваших цін, витрат, рентабельності та моделі ціноутворення.
Готові допомогти з повсякденними бізнес-завданнями.
150+
Skills
Підключіть інструменти, якими ви вже користуєтеся.
1000
Застосунки
Нам довіряють компанії по всьому світу.
50+
Країни

Виберіть, з чого почати роботу з агентами ШІ

1000 кредитів щомісяця
Оновлюються автоматично, ніяких дій не потрібно.
150+ готових до використання навичок
Упорядкуйте завдання, зокрема дописи в блозі, SEO-аудити та рекламні тексти.
Підключіть улюблені застосунки
Використайте Gmail, Notion, Slack, WhatsApp та понад 1000 інших інструментів під час роботи.
Створіть зображення, логотипи та інші елементи фірмового стилю
Швидко створіть візуальні елементи за допомогою ШІ.
Перевірте бізнес-ідеї та ціни
Отримайте зворотний зв'язок перед тим, як витрачати час і гроші.
Завантажуйте файли та відстежуйте версії
Переглядайте результати роботи та зберігайте кожну версію.
Автоматизуйте свої справи
Заплануйте повторювані завдання, а ваш агент виконає все інше.

24 місяців

Знижка 44%
429
239/міс.
Найпопулярніше

12 місяців

289/міс.

3 місяців

329/міс.

1 місяць

429/міс.

Вартість продовження: 349 ₴/міс. Без урахування податків.

Вартість продовження: 349 ₴/міс. Без урахування податків.

Не вірте лише нам на слово

Дізнайтеся, що користувачі з усього світу говорять про свій досвід роботи з Hostinger.
Чарлі Лоу та Дейл Комлі
Чарлі Лоу та Дейл Комлі
Співзасновники "Nohma"

«Ми щиро вважаємо Hostinger еталоном і орієнтиром для наших інженерів під час надання підтримки».

Оуен Філліпс
Оуен Філліпс
Коваль

"Мені дуже сподобалося, що я можу керувати хостингом, доменом і SSL-сертифікатом в одному місці".

Хорді Роберт
Хорді Роберт
Експерт з маркетингу

"Hostinger – найкращий хостинг-провайдер. Чудова підтримка та доступні ціни".

Анна Франкес
Анна Франкес
Цифрова дизайнерка та розробниця

«Я рекомендую своїм клієнтам перейти на Hostinger. Все просто, і постійно з’являються нові функції».

Еліз Ернаес
Еліз Ернаес
Власниця бізнесу

«Завдяки простій панелі керування Hostinger ми можемо самостійно керувати нашим сайтом WordPress».

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Підключення

Принесіть ваші інструменти

Підключіть сторонні сервіси, щоб агенти могли їх використовувати під час чату.
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Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

Twitter

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Firecrawl

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Figma

Figma

Google Calendar

Google Calendar

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

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Поширені запитання

Агенти Hostinger – це застосунок на основі ШІ, який надає команду спеціалізованих агентів. Кожен із них створений для певної сфери бізнесу: стратегії, копірайтингу, SEO, маркетингу, юриспруденції, комунікації з клієнтами та продажів. Замість одного універсального чат-бота ви отримаєте експертів, з якими можна спілкуватися в будь-який час. Технічні навички не потрібні.
Продукт розроблений для тих, хто веде бізнес самостійно. Якщо ви мріяли мати власного стратега, копірайтера, маркетолога чи юрисконсульта, спробуйте послуги агентів Hostinger.
На відміну від універсальних помічників ШІ, кожен агент Hostinger попередньо навчений і виконує завдання в конкретній бізнес-сфері. Вам не потрібно формулювати запити – просто оберіть агента та отримайте готовий результат без зайвих зусиль.
Навички – це попередньо створені шаблони завдань всередині кожного агента. Вам не потрібно вигадувати запити: просто оберіть потрібну навичку, а ШІ-агент допоможе вам написати статтю, підібрати ключові слова чи скласти юридичний документ. Це швидше та ефективніше, ніж пояснювати завдання універсальному помічнику.
Ні. Ви можете продовжити попередню розмову або розпочати нову. У будь-якому разі ваш агент пам'ятатиме контекст бізнесу, вподобання та попередні рішення у всіх розмовах. Не потрібно починати з нуля.

Виберіть завдання. Агенти його виконають.

Експерти ШІ з планування, контенту, SEO та продажів, готові допомогти будь-коли.

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