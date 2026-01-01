Купити доменне ім'я
Зареєструйте домен .com лише на 229 ₴*/1-й рік
*Застосовується, якщо ви обрали 3-річний термін. Після першого року застосовуються стандартні тарифи на поновлення.
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Стосується доменних імен .tech, .org, .net, .io та .ai. Періоди від 2 років.
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Купуйте домен, хостинг, електронну пошту, керуйте конструктором веб-сайтів та інструментами штучного інтелекту — все в одному місці. Одна панель інструментів, один логін, одна команда підтримки.
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Ваш домен працює на серверах імен Cloudflare, що забезпечує його захист та швидкість з першого дня. Додайте хостинг, і все завантажується до 35 разів швидше, ніж на стандартних дисках.
Все в одному місці
Купуйте домен, хостинг, електронну пошту, керуйте конструктором веб-сайтів та інструментами штучного інтелекту — все в одному місці. Одна панель інструментів, один логін, одна команда підтримки.
Підтримка, яка діє
Без прихованих витрат
Створено для швидкості
Ваш домен працює на серверах імен Cloudflare, що забезпечує його захист та швидкість з першого дня. Додайте хостинг, і все завантажується до 35 разів швидше, ніж на стандартних дисках.
Купіть свій домен за 3 простих кроки
Знайдіть своє ідеальне ім'я
Заявіть про це, перш ніж це зробить хтось інший
Виходьте в ефір та опануйте свій куточок інтернету
Нам довіряють понад 4 мільйони власників веб-сайтів по всьому світу
Joanna Murray
Мені потрібно було зібрати всі мої вебсайти, домени та електронні листи в одному місці, тому я обрав Hostinger, щоб це сталося. Це було чудово! Тепер я відчуваю, що маю набагато більше контролю над усім.
Отримайте важливі факти про домени
Знайомтесь із Коді, вашим помічником зі штучним інтелектом
Отже, ви зареєстрували своє доменне ім'я. Що далі?
Отримайте свій хостинг-план
Домену потрібен швидкий та безпечний хостинг. Виберіть тарифний план веб-хостингу з 99,9% безвідмовною роботою та швидкістю. Безкоштовний домен включено на один рік у вартість річних планів, що відповідають вимогам.
Створіть свій вебсайт
Створіть свій вебсайт за лічені хвилини, а не за дні. Виберіть шаблон, розроблений дизайнером, або дозвольте нашому конструктору вебсайтів зі штучним інтелектом створити ваш висококонверсійний сайт за допомогою простої команди.
Отримайте професійний електронний лист
Миттєво зміцніть довіру за допомогою електронної пошти на основі домену. Усі плани хостингу включають обліковий запис ділової електронної пошти, або ви можете оновити його до Google Workspace.
Збільште свою аудиторію
Перетворіть відвідувачів вашого веб-сайту на лояльних клієнтів. Збирайте електронні листи, надсилайте кампанії та автоматизуйте подальші дії за допомогою платформи email-маркетингу Reach.
Спробуйте більше безкоштовних інструментів для доменів
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Найчастіші запитання щодо реєстрації домену
Чи є Hostinger реєстратором доменів?
Так, Hostinger є акредитованим реєстратором доменів. Ви можете шукати, реєструвати та керувати доменними іменами безпосередньо через Hostinger, без потреби у сторонньому реєстраторі.
Скільки коштує доменне ім'я?
Ціни на домени залежать від розширення. Домен .com починається від 229 ₴ на перший рік на Hostinger, якщо ви обираєте 3-річний термін. Ціни на поновлення відображаються заздалегідь перед покупкою. Без прихованих платежів, без сюрпризів під час оформлення замовлення.
Кому належить домен після реєстрації?
Реєструючи домен через Hostinger, ви стаєте його повним власником. Домен реєструється на ваше ім'я (або на ім'я вашого клієнта, якщо ви реєструєтеся від його імені), за умови надання дійсних контактних даних.
Чи можу я купити доменне ім'я назавжди?
Жоден домен не може належати постійно. Ви реєструєте його на період від одного до десяти років і продовжуєте, щоб зберегти його. Якщо ви вчасно поновлюєте, ніхто інший не зможе його взяти. Hostinger надсилає нагадування про поновлення, щоб ви ніколи випадково не втратили домен.
У якого реєстратора найкраще купувати домен?
Найкращий реєстратор залежить від ваших потреб. Якщо ви хочете керувати своїм доменом, хостингом, електронною поштою та веб-сайтом з одного місця, Hostinger надає вам усе в одній панелі керування без перемикання між провайдерами.
Як мені перенести свій домен до Hostinger?
Розпочніть перенесення з панелі керування Hostinger. Введіть своє доменне ім’я, розблокуйте його у поточного реєстратора та отримайте код авторизації. Перенесення триває до семи днів, і ваш домен залишається активним протягом усього часу. Ви також отримуєте один безкоштовний рік, доданий до вашої реєстрації.
Скільки часу потрібно, щоб зареєструвати доменне ім'я?
Реєстрація миттєва. Після завершення оформлення замовлення ваш домен активується протягом кількох хвилин. Ви можете одразу підключити його до веб-сайту, налаштувати електронну пошту або спрямувати туди, куди вам потрібно.
Що станеться, якщо хтось уже володіє потрібним мені доменом?
Спробуйте інше розширення. Якщо yourbusiness.com зайнятий, yourbusiness.store або yourbusiness.co можуть бути доступними та працювати так само добре. Ви також можете скористатися нашим пошуком доменних імен, щоб отримати пропозиції на основі штучного інтелекту на основі вашої ідеї.