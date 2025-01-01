Ціни на доменні імена .store відрізняються залежно від реєстратора. Це відносно новий TLD, популярність якого швидко зростає, тому не дивно, що його ціна зростає разом із попитом.

Однак тут, у Hostinger, ми завжди ставимо потреби клієнта на перше місце. Ось чому реєстрація доменного імені .store у нас коштує лише 49,00 ₴ протягом першого року.

Якщо ви купите річний тариф хостингу "Premium" або "Business", вартість якого починається від 79,00 ₴/рік, то отримаєте домен абсолютно безкоштовно. Зверніть увагу на цю пропозицію, якщо ви шукаєте надійний хостинг для свого магазину.