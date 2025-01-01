Домен .com

.com є одним із перших доменів верхнього рівня (TLD) у системі доменних імен (DNS). Назва є скороченням від англійського слова «комерція», оскільки домени .com спочатку були призначені лише для комерційних організацій.

З розвитком інтернету люди почали використовувати цей TLD для некомерційних цілей. Сьогодні понад 50% сайтів у світі використовують домени .com.