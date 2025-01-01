Друк на замовлення
Створіть магазин і продавайте товари на замовлення
Забудьте про інвентаризацію та доставку. Запустіть мерч-магазин і керуйте ним з однієї панелі.
Чому варто створити магазин за допомогою Hostinger?
Запуск за лічені хвилини
Створіть мерч-магазин за допомогою конструктора ШІ Hostinger та інтеграції з Printful.
Жодних попередніх витрат
Платіть лише тоді, коли здійснюєте продаж, і забирайте 100% прибутку. Ми не стягуємо комісію за транзакції.
Продавайте все – від футболок до плакатів
Оберіть із сотень преміальних товарів, кожен із яких має вбудований контроль якості.
Жодних клопотів
Printful друкує, пакує та відправляє замовлення по всьому світу. Вам не доведеться турбуватися про доставку або зберігати дорогий товар.
Створіть магазин друку на замовлення
1. Створіть сайт та підключіться до Printful
Створіть сайт за допомогою конструктора ШІ або оберіть дизайнерський шаблон електронної комерції. Навички програмування не потрібні.
2. Створіть продукти
Завантажте ілюстрації та оберіть з понад 400 преміальних товарів, включно з футболками, кухлями та чохлами для телефонів. Налаштуйте деталі, встановіть ціну та почніть продавати. Бажаєте спершу протестувати? Замовте зразок.
3. Почніть продавати
Printful подбає про друк та доставку замовлення від імені вашого магазину. Жодних клопотів з запасами товарів та без додаткових зборів.
Отримайте ідеальний тариф з конструктором сайтів
Реалізуйте ідею без ризику з 30-денною гарантією повернення грошей.
eCommerce
Продати до 1000 товарів
Управління та продаж послуг
100+ способів оплати
0% комісії за транзакцію
Друк на замовлення
Управління товарами
Відгуки про товари
Налаштування правил доставки
Рекомендовані товари
Шаблони посилань у біографії
Business Website Builder
349,00 ₴ЗНИЖКА 63%
129,00 ₴ /міс.
При підписці на 48 міс.
+ міс. безплатно
Умови оплати
Насолоджуйтесь усіма послугами без додаткової плати.
Безплатний домен (вартістю 379,00 ₴)
Онлайн-підтримка 24/7
Безплатна пошта (до 50 скриньок)
Ваш успіх починається тут
Швидкі онлайн-продажі з ШІ
Запустіть бренд за лічені хвилини за допомогою інструментів ШІ, які виконають важку роботу за вас. Створіть висококонверсійний інтернет-магазин, оптимізуйте його за допомогою ефективних SEO-пропозицій та згенеруйте унікальний логотип без жодних зусиль.
Залучіть клієнтів завдяки вбудованому маркетингу та SEO
Переконайтеся, що ваш магазин охоплює цільових клієнтів за допомогою маркетингових інтеграцій, включно з Google Ads і Meta Pixel. Наші вбудовані SEO-інструменти допоможуть розмістити рекламу саме там, де потрібно.
Поширені запитання про друк на замовлення
Знайдіть відповіді на часті запитання про друк на замовлення.