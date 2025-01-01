Створіть магазин друку на замовлення

Друк на замовлення (POD) означає, що ваші товари будуть виготовлені лише після того, як клієнт оформить замовлення. Синхронізація продуктів між Printful і конструктором сайтів Hostinger дозволяє виконувати цей процес безперебійно.

Коли клієнт замовляє продукт, Printful друкує та відправляє його, заощаджуючи ваші кошти на запасах, комісіях за транзакції та доставці. Синхронізація між Hostinger і Printful повністю автоматизована, а це означає, що вам не потрібно виконувати жодних дій.