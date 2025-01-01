Dropshipping lar deg selge produkter på nett uten å ha noe lagerbeholdning. Når noen legger inn en bestilling i butikken din, sendes den automatisk til en tredjepartsleverandør som sender produktet direkte til kunden din.

Print on demand er en form for dropshipping, ettersom det ikke krever at selgeren har lagerbeholdning – leverandøren håndterer frakt og logistikk.

Print on demand er perfekt for alle som ønsker å selge tilpassede produkter og bygge et unikt merke. Det er ikke nødvendig å bekymre seg for lagerbeholdning eller forhåndskostnader. Det er ideelt for influencere, artister og selskaper som ønsker å selge merchandise eller tilpassede produkter på nett.