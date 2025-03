Du trenger ikke nødvendigvis å kjøpe et domenenavn for å bygge en tilstedeværelse på nettet. Du kan publisere innholdet ditt på tredjeparts nettsider, men husk at de sannsynligvis vil beholde eierskapet til arbeidet ditt, noen ganger begrense deg fra å flytte det eller bruke det på andre nettsider.

Å kjøpe et nytt domenenavn gir deg fullt eierskap til nettsiden din, innholdet ditt og viktigst av alt, merkevaren din. Ingen andre vil kunne bruke det samme domenenavnet - det er reservert for kun ditt bruk for hele registreringsperioden.

For ikke å snakke om at det å eie et toppnivådomene får deg til å virke mye mer profesjonell. Så søk etter ditt ideelle toppdomene i dag.