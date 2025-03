Skaff deg mer salg på nettet med .shop domeneutvidelsen

Et .shop-domene er et utmerket valg hvis du planlegger å åpne en nettbutikk. Om målet ditt er en stor netthandelbedrift eller en liten nettbutikk, en side med et .shop-domene forteller dine besøkende at du er her for selge dem produkter.

Mens de brukes mest til nettbutikker, fungerer .shop-domenenavn utmerket for fysiske forhandlere som ønsker å selge flere produkter via tilstedeværelse på nettet. Uansett hvilken kategori du faller inn under, vil .shop-domener trekke flere kunder til nettsiden din, og øke suksessen for bedriften din.