.store-utvidelsen er et toppnivådomene (TLD) som avslører formålet med nettsiden din umiddelbart. Det er et godt valg for både store og små bedrifter som ønsker å gå inn i e-handelsverdenen, uansett om de har en eksisterende nettside eller ikke.

Så om du ønsker å utvide den nåværende nettsiden din ved å legge til en butikkside eller opprette en ny nettside for din nye nettbedrift, en .store TLD er en fin måte å fortelle potensielle kunder at du er her for å selge dem produkter eller tjenester de har ventet på.