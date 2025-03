A legtöbb vállalkozás szereti a saját nevét használni az URL-jében. Ezzel a bevett gyakorlattal az oldal címe professzionálisabb, és megjegyezni is könnyebb.

Azonban előfordulhat, hogy az Ön által preferált domainnevek már foglaltak. Ez elsőre tragédiának tűnhet, de ne aggódjon, másképp is regisztrálhat emlékezetes domait, cége nevével együtt.

Először is próbálja meg márkáját más módon beépíteni a címbe, kísérletezhet például rövidítésekkel és betűszavakkal is. Ha nem talál semmi kedvére valót, vessen egy pillantást a többi TLD-re – a .com és a .shop domain is ugyanolyan jó lehet a webáruházához.