Eredendően egyik TLD sem jobban keresőmotor-barát, mint egy másik. Létrehozhat új webhelyet, és érhet vele el jó helyezést akkor is, ha a .com domain egyik alternatíváját választja, például a .net vagy az .xyz domaint.

Sokan gondolják, hogy a .com jobb a keresőmotorokhoz, mert a .com végződésű webhelyek gyakran uralják a keresések találatait. Valójában a Google számára az a lényeg, hogy egy márka jól ismert legyen, megbízható iparági tekintéllyel, és az ilyen szervezetek körül sokan használnak .com domaint.