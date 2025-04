.com demeure le nom de domaine le plus convoité simplement parce qu'il est l'un des plus anciens sur le marché.

Contrairement à d'autres TLDs originaux comme .net ou .org, .com a un but commercial. En conséquence, de nombreux utilisateurs qui achètent et vendent en ligne sont également plus familiers avec les noms de domaine .com que d'autres TLDs.