Être l'une des extensions de nom de domaine les plus reconnaissables sur le web, .net est considéré comme un substitut décent aux autres extensions populaires telles que .edu, .org et .com. Étant un TLD générique, il n'a pas d'associations à un pays ou à une industrie, ce qui signifie qu'il n'aura aucun impact sur votre classement dans les résultats de recherche sur Internet.