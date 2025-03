Het tarief voor het verkrijgen van een domein varieert per registrar. Hostinger biedt .net-domeinnamen voor € 11,99 voor het eerste jaar en € 14,99/jaar voor de verlenging.

Als je echter kiest voor een Business Shared-hosting, Premium Shared-hosting, Cloud-hosting of WordPress-hostingplan van Hostinger, dan ontvang je een gratis domein met een .net-TLD. Uiteraard bieden wij ook gratis SSL-certificaten aan.

Hostinger is een door ICANN geaccrediteerde registrar. Miljoenen internetgebruikers over de hele wereld stellen hun vertrouwen in ons. Om je te helpen bij het beheren van je domein, bieden we een reeks diensten en tools, zoals ons intuïtieve hPanel, een DNS-zone-editor, domeinprivacybescherming en 24 uur per dag klantenondersteuning via livechat.