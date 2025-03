.app is een generiek topleveldomein (gTLD) bedoeld voor personen of bedrijven die een website willen maken om hun desktop- of mobiele apps op de markt te brengen. Oorspronkelijk maakte het deel uit van het 'New gTLD Program' van ICANN, dat nieuwe TLD's introduceerde in het domeinnaamsysteem.

Google kocht het .app-domein in 2015 en maakte er zijn officiële register van.

Het bedrijf nam het TLD op in de HSTS-lijst, waardoor HTTPS vereist is voor alle .app-websites om te kunnen worden geladen in de meeste browsers. Registranten hoeven geen individuele HSTS-registratie of -configuratie uit te voeren, maar ze moeten wel een SSL-certificaat installeren om het protocol in te schakelen.

Om deze reden wordt .app beschouwd als een veiligere domeinextensie dan andere TLD's.