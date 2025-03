Het is geen geheim dat .com verreweg de meest voorkomende extensie op het internet is. Dat maakt hem echter niet beter dan .online. Beide extensies zijn veelzijdig, gerenommeerd en worden geleverd met privacybescherming wanneer ze geregistreerd zijn bij een gerenommeerde domeinregistreerder.

Ze zijn absoluut uitstekende alternatieven voor elkaar. Als de domeinnaam van jouw voorkeur eindigt op .com, maar deze al in gebruik is, probeer dan .online.