.at domein

Ondanks dat .at een landcode-topleveldomein is, kan iedereen het registreren. Je hebt geen toestemming van de Oostenrijkse overheid nodig of een adres in Oostenrijk om een .at-URL te verkrijgen.

Hoewel elk bedrijf of individu over de hele wereld een .at-topleveldomein kan registreren, zal het vooral gebruikers in Oostenrijk aanspreken, of mensen die zoeken naar een Oostenrijkse website, zoals toeristen die plannen hebben om het land te bezoeken.

De extensie is ook uitstekend geschikt voor het creëren van domeinhacks, zoals register.at of form.at. Met een domeinhack maak je je domeinnaam korter en is hij beter te onthouden.