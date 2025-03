Waarom zou ik kiezen voor een .info-domein?

Kies je voor de .info-domeinnaamextensie? Dat is een goede beslissing. Het is namelijk een van de eerste domeinen die werd geïntroduceerd als alternatief voor de .com-domeinextensie. .info is een populair topleveldomein met een betrouwbare uitstraling.

.info staat 'informatie' over jouw diensten, portfolio, bedrijf of evenement. Mensen weten wat ze kunnen verwachten als ze een website met een .info-extensie bezoeken. Het is een kort en makkelijk te onthouden domein dat de positie van je merk op internet sterker maakt.