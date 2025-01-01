Переваги домену .info

Обравши .info, ви отримаєте один із перших доменів, представлених як альтернативу доменній зоні .com, та який вже завоював певний рівень авторитету.

.info – це домен для сайтів, задача яких поширювати інформацію, зокрема про послуги компанії чи подію. Переходячи за адресою, зареєстрованою в цій зоні, користувачі вже мають певні очікування. Такий домен легко запам'ятовується та стане надійним джерелом інформації про ваш бренд.