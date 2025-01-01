Домен info
1.039,00 ₴ЗНИЖКА 84%169,00 ₴ /рік
Зареєструйте домен .info та поділіться інформацією про свої товари в інтернеті.
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Переваги домену .info
Обравши .info, ви отримаєте один із перших доменів, представлених як альтернативу доменній зоні .com, та який вже завоював певний рівень авторитету.
.info – це домен для сайтів, задача яких поширювати інформацію, зокрема про послуги компанії чи подію. Переходячи за адресою, зареєстрованою в цій зоні, користувачі вже мають певні очікування. Такий домен легко запам'ятовується та стане надійним джерелом інформації про ваш бренд.
Яке призначення домену .info?
Домени .info використовують здебільшого для інформаційних сайтів. Ця доменна зона визнана у всьому світі та має універсальне значення. Бібліотеки, музеї та інші установи часто вибирають це доменне ім’я, щоб побудувати онлайн-присутність.
Поширені запитання про домен .info
Знайдіть відповіді на часті запитання про доменні імена .info.