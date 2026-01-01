Дайте ШІ завдання, а не просто підказку
Інструменти та ресурси для агентного ШІ
Агенти діють. Ви контролюєте ситуацію.
Ви схвалюєте важливі дії
Ваша система ізольована
Ви контролюєте доступ
Довіряють клієнти по всьому світу
Вайбкодування пришвидшує розробку на 45%, а Hostinger Horizons, перетворює ідеї на робочі проєкти за лічені години, а не тижні.
Нещодавно я мав нагоду протестувати новий інструмент для створення додатків на основі ШІ – @Hostinger Horizons. Я приємно вражений. 😎
Hostinger Horizons – це, мабуть, найефективніший інструмент для створення додатків вартістю мільйон доларів.
Hostinger Horizons – це інноваційне рішення для створення MVP і тестування проєкту перед запуском.
Ви не повірите, як легко створити бажаний сайт, використовуючи Hostinger Horizons! Це щось дивовижне – переконайтеся самі!
Hostinger Horizons — це інструмент, який допомагає реалізувати будь-яку ідею. Достатньо описати проєкт, щоб отримати готовий продукт.
Мені подобається працювати з @Hostinger Horizons! Нещодавні оновлення допомогли ефективніше розвивати мій проєкт.
Я вражений, як Hostinger запустив Horizons... У це складно повірити, але він настільки швидко дозволяє будь-кому розгортати фронтенд і бекенд.
Can’t tell you how long this project had been waiting on my someday list UNTIL you guys made the Horizons AI. I know nothing about coding Web Apps. 0 and there it is. My dream project to help fellows is LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons дійсно вирізняється серед інших інструментів. Я здивувався, наскільки просто вдалося налаштувати піддомен для додатка.
Тепер можна створювати додатки, просто ввівши запит у Hostinger Horizons. Неймовірний інструмент!
Hostinger Horizons вражає! Цей конструктор ШІ створює чудові сайти та додатки за лічені хвилини. Варто спробувати.
Інструмент замінює послуги розробника/програміста вищого рівня. Він згенерує будь-який проєкт.
За допомогою Hostinger Horizons можна створити успішні проєкти. Він не схожий на звичайний конструктор сайтів – це щось більше.
Дізнайтеся більше про агентний ШІ
Що таке агентний ШІ? Визначення, приклади та як він працює
Агентний ШІ — це вдосконалена форма штучного інтелекту, яка може самостійно ставити цілі, планувати, міркувати та вживати заходів для досягнення конкретної мети з мінімальним людським наглядом.
Що таке агенти штучного інтелекту та як вони працюють? З прикладами
Агенти штучного інтелекту, також відомі як автономні програмні системи або інтелектуальні цифрові помічники, – це програми, призначені для самостійного виконання завдань та прийняття рішень для досягнення певних цілей.
Як налаштувати агента Hermes (керованого або самостійно розміщеного)
Ви можете налаштувати Hermes Agent двома способами: скористатися керованим планом, який обробляє сервер та його обслуговування за вас, або самостійно розмістити його за допомогою Docker на віртуальному приватному сервері (VPS).