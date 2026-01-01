Дайте ШІ завдання, а не просто підказку

За допомогою Hostinger ви можете використовувати агентний ШІ для роботи у вашому бізнесі, запускати власного приватного агента або підключати ШІ до вашого існуючого стеку.

Один агент для щоденних бізнес-завдань

Агент Hostinger відповідає клієнтам, відстежує потенційних клієнтів, створює контент і допомагає покращити вашу SEO-оптимізацію — все це в одному чаті простою мовою.

Ознайомтеся з агентом Hostinger

Ваш власний агент, на ваших умовах

OpenClaw та Hermes Agent — це приватні агенти зі штучним інтелектом, якими ви керуєте самостійно. Обидва включені в один керований план, готовий приблизно за 60 секунд, без необхідності адміністрування сервера.

Ознайомтеся з OpenClaw та Hermes

Ви підказуєте. Ваша інфраструктура діє.

Hostinger Connector – це розширення MCP, яке дозволяє вашим інструментам штучного інтелекту зчитувати та оновлювати налаштування Hostinger. Розгортайте проекти, оновлюйте DNS та перевіряйте вебсайти, не виходячи з редактора.

Ознайомтеся з конектором Hostinger

Безплатне встановлення. Працює з вашим активним тарифом.

Інструменти та ресурси для агентного ШІ

Пошта агента

Автоматизована поштова скринька, створена для агентів зі штучним інтелектом, включена до кожного плану електронної пошти Hostinger.

Документація розробника

Посібники з налаштування, довідники інструментів та документація з автентифікації для Hostinger Connector.

Агенти діють. Ви контролюєте ситуацію.

Безпека понад усе для кожного агента. Ви обираєте, до чого він може отримати доступ, схвалюєте важливі дії та скасовуєте доступ, коли це необхідно.

Ви схвалюєте важливі дії

Агенти запитують вашого схвалення, перш ніж вживати незворотних дій.

Ваша система ізольована

Ваш екземпляр відокремлений, а облікові дані залишаються прихованими за замовчуванням.

Ви контролюєте доступ

Надавайте доступ лише там, де це необхідно, і скасовуйте його будь-коли.
Агенти діють. Ви контролюєте ситуацію.
Мільйони людей довіряють нам виконання роботи.
4 млн+
Клієнти
Створено та запущено такими ж людьми, як ви.
10M+
Створено веб-сайтів
Обслуговуємо бізнес по всьому світу.
150+
Країни
Тут надовго, з першого дня.
20+
р.

Довіряють клієнти по всьому світу

Дізнайтеся, що люди кажуть про свій досвід роботи з Hostinger.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Вайбкодування пришвидшує розробку на 45%, а Hostinger Horizons, перетворює ідеї на робочі проєкти за лічені години, а не тижні.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Нещодавно я мав нагоду протестувати новий інструмент для створення додатків на основі ШІ – @Hostinger Horizons. Я приємно вражений. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons – це, мабуть, найефективніший інструмент для створення додатків вартістю мільйон доларів.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Цифровий спеціаліст

Hostinger Horizons – це інноваційне рішення для створення MVP і тестування проєкту перед запуском.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Ви не повірите, як легко створити бажаний сайт, використовуючи Hostinger Horizons! Це щось дивовижне – переконайтеся самі!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Творець контенту

Hostinger Horizons — це інструмент, який допомагає реалізувати будь-яку ідею. Достатньо описати проєкт, щоб отримати готовий продукт.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Мені подобається працювати з @Hostinger Horizons! Нещодавні оновлення допомогли ефективніше розвивати мій проєкт.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Я вражений, як Hostinger запустив Horizons... У це складно повірити, але він настільки швидко дозволяє будь-кому розгортати фронтенд і бекенд.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Can’t tell you how long this project had been waiting on my someday list UNTIL you guys made the Horizons AI. I know nothing about coding Web Apps. 0 and there it is. My dream project to help fellows is LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Засновник

Hostinger Horizons дійсно вирізняється серед інших інструментів. Я здивувався, наскільки просто вдалося налаштувати піддомен для додатка.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Тепер можна створювати додатки, просто ввівши запит у Hostinger Horizons. Неймовірний інструмент!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizons вражає! Цей конструктор ШІ створює чудові сайти та додатки за лічені хвилини. Варто спробувати.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Інструмент замінює послуги розробника/програміста вищого рівня. Він згенерує будь-який проєкт.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Підприємець

За допомогою Hostinger Horizons можна створити успішні проєкти. Він не схожий на звичайний конструктор сайтів – це щось більше.

Дізнайтеся більше про агентний ШІ

Посібники, навчальні посібники та аналітичні матеріали, які допоможуть вам отримати більше від агентного ШІ.
Що таке агентний ШІ? Визначення, приклади та як він працює

Що таке агентний ШІ? Визначення, приклади та як він працює

Агентний ШІ — це вдосконалена форма штучного інтелекту, яка може самостійно ставити цілі, планувати, міркувати та вживати заходів для досягнення конкретної мети з мінімальним людським наглядом.

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Що таке агенти штучного інтелекту та як вони працюють? З прикладами

Що таке агенти штучного інтелекту та як вони працюють? З прикладами

Агенти штучного інтелекту, також відомі як автономні програмні системи або інтелектуальні цифрові помічники, – це програми, призначені для самостійного виконання завдань та прийняття рішень для досягнення певних цілей.

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Як налаштувати агента Hermes (керованого або самостійно розміщеного)

Як налаштувати агента Hermes (керованого або самостійно розміщеного)

Ви можете налаштувати Hermes Agent двома способами: скористатися керованим планом, який обробляє сервер та його обслуговування за вас, або самостійно розмістити його за допомогою Docker на віртуальному приватному сервері (VPS).

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Найчастіші запитання про агентів ШІ

Все, що вам потрібно знати про агентні продукти штучного інтелекту від Hostinger
Агентний ШІ описує системи ШІ, які діють самостійно для виконання багатоетапних завдань, а не відповідають на одне запитання за раз. Замість того, щоб чекати інструкцій на кожному етапі, він бере мету, розбиває її на кроки та працює над ними. Він може самостійно викликати API, шукати в Інтернеті та використовувати інше програмне забезпечення, а також перевіряє власні результати та змінює курс, коли щось не працює. Ця автономність відрізняє його від чат-бота.
Інструмент штучного інтелекту реагує на підказку та зупиняється, тому людина має керувати кожним кроком. Агентний ШІ ставить мету та виконує всю роботу, самостійно визначаючи кроки. Інструмент ШІ може створити для вас чернетку електронного листа. Агентний ШІ досліджує тему, пише електронний лист та надсилає його, а потім вносить корективи, якщо щось піде не так по ходу справи. Різниця полягає в масштабі та незалежності, окремі завдання з людиною в циклі проти повноцінних робочих процесів без неї.
Hostinger Agent керує бізнес-процесами з одного чату, маючи навички продажів, обслуговування клієнтів, SEO, маркетингу, HR та фінансів. OpenClaw та Hermes Agent – ​​це приватні агенти, якими ви керуєте самостійно, на керованому плані або на власному VPS, причому обидва включені в один план. Для розробників Hostinger Connector додає інструменти штучного інтелекту до вашого хостингу через MCP, Agentic Mail надає агентам програмовану електронну пошту, а Agentic Commerce готує ваш магазин для покупців, які надсилають агента зі штучним інтелектом для здійснення покупок.
Hostinger Agent працює з одного чату та підключається до понад 1000 інструментів, включаючи Gmail, Slack та Notion. Використовуйте його як агента з продажу на основі штучного інтелекту для охоплення аудиторії та пропозицій, агента служби підтримки клієнтів на основі штучного інтелекту для відповідей та відгуків, SEO-агента на основі штучного інтелекту для дослідження ключових слів та перевірок на сторінці, маркетингового агента на основі штучного інтелекту для кампаній та запусків, контент-маркетингового агента на основі штучного інтелекту для блогів та розсилок, HR-агента на основі штучного інтелекту для публікацій та підписів, HR-агента на основі штучного інтелекту для публікацій про вакансії та політик, фінансового агента на основі штучного інтелекту для звітності та прогнозів, або закупівельного агента на основі штучного інтелекту для дослідження постачальників.
Так. Агент має доступ лише до тих облікових записів та інструментів, до яких ви його підключили, і ви можете відключити будь-який з них у будь-який час. Ваші розмови прив’язані до вашого облікового запису, не видно іншим користувачам і ніколи не використовуються для навчання моделей штучного інтелекту або поширення в рекламних цілях. Перш ніж агент зробить щось незворотне, він зупиняється та просить вас схвалити це. Hostinger сертифікований за стандартом ISO/IEC 27001:2022 та відповідає вимогам GDPR.
Так. OpenClaw та Hermes Agent – ​​це приватні агенти, якими ви керуєте самостійно. Керований план – найпростіший варіант, оскільки Hostinger займається налаштуванням, оновленнями та безпекою, а один план включає обидва додатки. Якщо вам потрібен root-доступ та власні характеристики сервера, ви можете самостійно розмістити будь-який з них на VPS.
Так, одним кліком з hPanel. Це окремі програми, тому ваші налаштування та історія розмов не переносяться, і ви починаєте роботу з новою програмою. Варто записати все важливе, перш ніж переходити.
Так. Hostinger Connector дозволяє інструментам ШІ-кодування працювати безпосередньо з вашим хостингом, а Agentic Mail надає вашим агентам власну поштову скриньку для автоматизованої роботи. Штучний інтелект вписується у ваш існуючий робочий процес, а не замінює його.
Вартість Hostinger Agent починається з 239 ₴/міс. та включає 1000 кредитів, які автоматично оновлюються щомісяця. Керовані OpenClaw та Hermes Agent коштують 259 ₴/міс. та поновлюються з 469 ₴/міс. , обидва додатки включені. Hostinger Connector безкоштовний з будь-яким активним планом хостингу, а Agentic Mail постачається з кожним планом електронної пошти Hostinger.
Ні. Hostinger Agent створено для власників бізнесу, а керовані додатки налаштовують сервер за вас, тому немає потреби в технічному налаштуванні. Hostinger Connector створено для розробників і встановлюється в редактор, який ви вже використовуєте.

Готові застосувати агентний ШІ?

Незалежно від того, чи автоматизуєте ви свій бізнес, запускаєте власного агента штучного інтелекту чи підключаєте штучний інтелект до свого стеку, ви можете розпочати вже сьогодні.
Ознайомтеся з рішеннями штучного інтелекту
Готові застосувати агентний ШІ?

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