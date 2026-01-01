Агентний ШІ описує системи ШІ, які діють самостійно для виконання багатоетапних завдань, а не відповідають на одне запитання за раз. Замість того, щоб чекати інструкцій на кожному етапі, він бере мету, розбиває її на кроки та працює над ними. Він може самостійно викликати API, шукати в Інтернеті та використовувати інше програмне забезпечення, а також перевіряє власні результати та змінює курс, коли щось не працює. Ця автономність відрізняє його від чат-бота.