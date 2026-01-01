Будуйте та досліджуйте за допомогою штучного інтелекту

Розкрутіть екземпляр на графічному процесорі та налаштуйте власне середовище за лічені хвилини. Підключіться через браузер або термінал, а потім одразу почніть ітерацію.

Рекомендований графічний процесор: RTX 4090