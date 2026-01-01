Чат та висновок LLM
Потужні чат-боти, копілоти та API з низькою затримкою продуктивності графічного процесора, доступні цілодобово. Використовуйте Ollama та Open WebUI або створіть власну модель за допомогою vLLM чи LangChain.
Виділений Blackwell B200, неспільний доступ для навчання та запуску найбільших моделей штучного інтелекту.
31602 кредитів/годину (1 кредит = 0,01 ₴ ). Оплата стягується лише під час роботи вашого екземпляра.
192GB відеопам'ять
Рекомендовано для:
Робочі навантаження, що потребують виділених ресурсів
ШІ-висновки у великому масштабі
Навчання з права на кордоні
Наукове моделювання та високопродуктивні обчислення
Найновіший флагман Blackwell для навчання та запуску найбільших моделей штучного інтелекту.
20086 кредитів/годину (1 кредит = 0,01 ₴ ). Оплата стягується лише під час роботи вашого екземпляра.
192GB відеопам'ять
Рекомендовано для:
Точне налаштування великих моделей
ШІ-висновки у великому масштабі
Навчання з права на кордоні
Наукове моделювання та високопродуктивні обчислення
Перевірена робоча конячка для центрів обробки даних, що забезпечує серйозне навчання та логічні висновки зі штучного інтелекту.
80GB відеопам'ять
Рекомендовано для:
Навчання з права (LLM)
Точне налаштування великих моделей
Виведення для великих пакетів
Масштабування з кількома графічними процесорами
Універсальний графічний процесор Ada Lovelace, що поєднує високу продуктивність логічного виводу з чудовою ціною.
48GB відеопам'ять
Рекомендовано для:
ШІ-виведення та генеративний ШІ
3D-рендеринг та віртуальні робочі станції
Точне налаштування моделей середнього розміру
Перекодування та потокове відео
Графічний процесор Blackwell для підприємств, створений для вимогливих професійних робочих навантажень зі штучним інтелектом та візуалізацією.
96GB відеопам'ять
Рекомендовано для:
Висновок та точне налаштування великої моделі
Обробка та потокове відео
Інженерне моделювання та наукові обчислення
Інтенсивний 3D-рендеринг та візуалізація
Неперевершене співвідношення ціни та продуктивності для експериментів та менших робочих навантажень — ідеальний початок у світі обчислень на графічних процесорах.
24GB відеопам'ять
Рекомендовано для:
Development and experimentation
Генерація зображень та відео зі штучним інтелектом
3D-рендеринг
Висновок для малих та середніх моделей
Від вашої першої моделі до виробничого висновку, виконуйте вимогливі робочі навантаження на графічному процесорі без купівлі обладнання та виправдання капітальних витрат.
Потужні чат-боти, копілоти та API з низькою затримкою продуктивності графічного процесора, доступні цілодобово. Використовуйте Ollama та Open WebUI або створіть власну модель за допомогою vLLM чи LangChain.
Навчайте власні моделі та налаштовуйте LLM за допомогою виділеної відеопам'яті. Контрольні точки зберігаються після перезапусків, тому тривалі завдання можна зупиняти та відновлювати без втрати прогресу.
Розкрутіть екземпляр на графічному процесорі та налаштуйте власне середовище за лічені хвилини. Підключіться через браузер або термінал, а потім одразу почніть ітерацію.
Запускайте завдання Stable Diffusion, ComfyUI та рендерингу з достатньою кількістю відеопам'яті для виводу високої роздільної здатності та пакетної обробки.
Кодуйте, перекодуйте та рендеруйте відео з високою пропускною здатністю завдяки апаратному прискоренню, не навантажуючи власні машини.
Платіть лише за те, що використовуєте
Готово приблизно за 30 секунд
Керування з однієї панелі інструментів