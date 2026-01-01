Орендуйте графічний процесор. Професійні обчислення, доступні.

Запускайте завдання штучного інтелекту, рендерингу та обчислень на виділених графічних процесорах NVIDIA з простою погодинною ціною та без довгострокових зобов'язань.
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Знайдіть графічний процесор, який відповідає вашому робочому навантаженню

Порівняйте відеопам'ять, продуктивність та погодинну ціну, щоб знайти найкращий варіант. Без прихованих платежів чи плати за вихід.

B200 (Dedicated)

Виділений Blackwell B200, неспільний доступ для навчання та запуску найбільших моделей штучного інтелекту.

від316,02/годину
Отримати GPU

31602 кредитів/годину (1 кредит = 0,01 ₴ ). Оплата стягується лише під час роботи вашого екземпляра.

192GB відеопам'ять

Рекомендовано для:

Робочі навантаження, що потребують виділених ресурсів

ШІ-висновки у великому масштабі

Навчання з права на кордоні

Наукове моделювання та високопродуктивні обчислення

B200

Найновіший флагман Blackwell для навчання та запуску найбільших моделей штучного інтелекту.

від200,86/годину
Отримати GPU

20086 кредитів/годину (1 кредит = 0,01 ₴ ). Оплата стягується лише під час роботи вашого екземпляра.

192GB відеопам'ять

Рекомендовано для:

Точне налаштування великих моделей

ШІ-висновки у великому масштабі

Навчання з права на кордоні

Наукове моделювання та високопродуктивні обчислення

A100 80GB PCIe

Перевірена робоча конячка для центрів обробки даних, що забезпечує серйозне навчання та логічні висновки зі штучного інтелекту.

від63,83/годину
Отримати GPU

6383 кредитів/годину (1 кредит = 0,01 ₴ ). Оплата стягується лише під час роботи вашого екземпляра.

80GB відеопам'ять

Рекомендовано для:

Навчання з права (LLM)

Точне налаштування великих моделей

Виведення для великих пакетів

Масштабування з кількома графічними процесорами

L40S

Універсальний графічний процесор Ada Lovelace, що поєднує високу продуктивність логічного виводу з чудовою ціною.

від41,06/годину
Отримати GPU

4106 кредитів/годину (1 кредит = 0,01 ₴ ). Оплата стягується лише під час роботи вашого екземпляра.

48GB відеопам'ять

Рекомендовано для:

ШІ-виведення та генеративний ШІ

3D-рендеринг та віртуальні робочі станції

Точне налаштування моделей середнього розміру

Перекодування та потокове відео

RTX PRO 6000 (Server)

Графічний процесор Blackwell для підприємств, створений для вимогливих професійних робочих навантажень зі штучним інтелектом та візуалізацією.

від26,78/годину
Отримати GPU

2678 кредитів/годину (1 кредит = 0,01 ₴ ). Оплата стягується лише під час роботи вашого екземпляра.

96GB відеопам'ять

Рекомендовано для:

Висновок та точне налаштування великої моделі

Обробка та потокове відео

Інженерне моделювання та наукові обчислення

Інтенсивний 3D-рендеринг та візуалізація

RTX 4090

Неперевершене співвідношення ціни та продуктивності для експериментів та менших робочих навантажень — ідеальний початок у світі обчислень на графічних процесорах.

від16,96/годину
Отримати GPU

1696 кредитів/годину (1 кредит = 0,01 ₴ ). Оплата стягується лише під час роботи вашого екземпляра.

24GB відеопам'ять

Рекомендовано для:

Development and experimentation

Генерація зображень та відео зі штучним інтелектом

3D-рендеринг

Висновок для малих та середніх моделей

Не знаєте, що обрати?
Перегляньте варіанти використання, щоб знайти рекомендований графічний процесор.
Див. варіанти використання

Дізнайтеся, що ви можете зробити з потужністю графічного процесора

Від вашої першої моделі до виробничого висновку, виконуйте вимогливі робочі навантаження на графічному процесорі без купівлі обладнання та виправдання капітальних витрат.

Чат та висновок LLM

Потужні чат-боти, копілоти та API з низькою затримкою продуктивності графічного процесора, доступні цілодобово. Використовуйте Ollama та Open WebUI або створіть власну модель за допомогою vLLM чи LangChain.

Рекомендований графічний процесор: Л40С
Обслуговує моделі з параметрами до 30BЗапустіть Ollama одним клікомПросте погодинне ціноутворення
Розгортання для виведення

Навчання та налаштування моделей

Навчайте власні моделі та налаштовуйте LLM за допомогою виділеної відеопам'яті. Контрольні точки зберігаються після перезапусків, тому тривалі завдання можна зупиняти та відновлювати без втрати прогресу.

Рекомендований графічний процесор: A100 80 ГБ
96 ГБ ВІДЕОПАМ'ЯТІПостійні контрольно-пропускні пунктиСтворено для навчання великих моделей
Розгортання для навчання ШІ

Будуйте та досліджуйте за допомогою штучного інтелекту

Розкрутіть екземпляр на графічному процесорі та налаштуйте власне середовище за лічені хвилини. Підключіться через браузер або термінал, а потім одразу почніть ітерацію.

Рекомендований графічний процесор: RTX 4090
Повний root-доступ для встановлення власного стекуДоступ до браузера або SSH-терміналуДостатньо доступний, щоб працювати цілий день
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Генерування зображень та відео

Запускайте завдання Stable Diffusion, ComfyUI та рендерингу з достатньою кількістю відеопам'яті для виводу високої роздільної здатності та пакетної обробки.

Рекомендований графічний процесор: RTX 4090
Достатньо відеопам'яті для пакетних завдань з обробки зображеньШвидкий та доступний рендерингВбудована підтримка стабільної дифузії
Розгортання для генерації

Обробка та кодування відео

Кодуйте, перекодуйте та рендеруйте відео з високою пропускною здатністю завдяки апаратному прискоренню, не навантажуючи власні машини.

Рекомендований графічний процесор: RTX PRO 6000 (Сервер)
NVENC дев'ятого покоління для швидкого та високоякісного кодуванняПовношвидкісне кодування 8KКодування, яке працює незалежно від вашого процесора
Розгортання для кодування

Почніть швидше з готовими програмами

Запускайте попередньо налаштовані програми одним клацанням миші, пропустіть ручне налаштування та одразу беріться до роботи.
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Почніть швидше з готовими програмами
Платіть лише тоді, коли ваш графічний процесор працює

Платіть лише тоді, коли ваш графічний процесор працює

Оплата за використання графічних процесорів стягується погодинно з використанням кредитів з одного спільного балансу. Додавайте кредити за потреби, знищуйте свій екземпляр після завершення та збережіть будь-які невикористані кредити на потім.

Чому варто обрати графічний процесор Hostinger для робочих навантажень штучного інтелекту

Платіть лише за те, що використовуєте

Похвилинна тарифікація означає, що ви платите лише за використані обчислення.

Готово приблизно за 30 секунд

Запускайте попередньо налаштовані програми без встановлення драйверів, контейнерів або залежностей.

Керування з однієї панелі інструментів

Контролюйте використання та керуйте своїми екземплярами, коли вам це потрібно.

Ваше робоче навантаження готове. Як і графічні процесори.

Запуск на виділених графічних процесорах за лічені секунди. Платіть погодинно, без довгострокового контракту чи придбання обладнання.
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Ваше робоче навантаження готове. Як і графічні процесори.

Найчастіші питання щодо графічних процесорів Hostinger

Знайдіть відповіді на найчастіші запитання про Hostinger GPU.
Так. Інстанси GPU тарифікуються погодинно в кредитах, і плата стягується лише під час роботи інстанції. Зупиняйте її, коли закінчите, немає мінімальних зобов'язань чи довгострокового контракту.
Знищення екземпляра є постійним і не може бути скасовано. Все, що не збережено в постійному сховищі, втрачається. Перезавантаження, навпаки, перезапускає екземпляр без його видалення, ваші файли та налаштування залишаються недоторканими.
Це залежить здебільшого від розміру моделі. Менші моделі та генерація зображень добре працюють на RTX 4090 або L40S, більші моделі та серйозне навчання виграють від додаткової відеопам'яті A100 або B200. Якщо ви не впевнені, наш підбір графічного процесора підбере правильний варіант для вашого робочого навантаження.
Обидва. Кожен екземпляр має повний доступ до терміналу та SSH, тож ви можете встановити все, що вам потрібно. Якщо ви бажаєте пропустити налаштування, програми, що встановлюються одним клацанням миші, такі як Ollama, готові до розгортання з самого початку.
Наявність змінюється в режимі реального часу залежно від попиту та залежить від регіону. Ми показуємо доступність у реальному часі перед розгортанням, тому ви завжди знатимете, що насправді є в наявності, а не дізнаватиметеся про це після оформлення замовлення.
Оренда графічного процесора означає доступ до високопродуктивної обчислювальної потужності через хмару, замість купівлі фізичного обладнання. Ви платите лише за використаний обчислювальний час, за годину або навіть за секунду, а постачальник займається обслуговуванням, охолодженням та оновленням драйверів. Це поширений вибір для навчання штучного інтелекту, машинного навчання, 3D-рендерингу та інших завдань, що потребують великої обчислювальної потужності, без початкових витрат на володіння графічним процесором.

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