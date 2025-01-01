Знижки до 69% на

VPS-хостинг

VPS хостинг для повного контролю над проєктом

Безплатні знімки Безплатні автоматичні бекапи  Помічник ШІ
299,00  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
VPS хостинг для повного контролю над проєктом

Нам довіряють понад 3 мільйона клієнтів по всьому світу

Google
Рейтинг:
4.8/5
1,237
відгуків
HostAdvice
Рейтинг:
4.6/5
2,432
відгуків
WpBeginner
Рейтинг:
4.7
874
відгуків

Придбайте тариф VPS-хостингу

Умови оплати

Диск NVMe SSD і процесор AMD EPYC

Маєте цікаву ідею для проєкту? У нас є технології, які допоможуть її реалізувати. Насолоджуйтеся високою продуктивністю із диском NVMe SSD і процесором AMD EPYC, які працюють на провідних серверах HPE і DELL, розташованих на чотирьох континентах. З платформою віртуалізації KVM ви зможете повністю керувати ресурсами вашого сервера.
VPS хостинг з процесорами AMD EPYC

Канал 300 Мбіт/с

Наша оптоволоконна інфраструктура гарантує швидкість з'єднання 300 Мбіт/с, забезпечуючи виняткові показники аптайму та блискавичну швидкість завантаження сайту. Завдяки цьому тарифи хостингу VPS чудово підходять для ігор, стрімінгу тощо.
Канал 300 Мбіт/с

Резервні копії та знімки

Ваші дані в безпеці завдяки автоматичним щотижневим резервним копіям. Потрібно внести важливі зміни? Легко створюйте знімки вручну. Якщо виникне помилка, ви зможете повернутися до попередньої версії сайту протягом декількох хвилин.
Резервні копії та знімки
Review provider

Ми користуємося послугами VPS Hostinger вже кілька років. Ми завжди впевнені, що наш сайт працюватиме без перебоїв.

Review provider
Review provider

Безумовно, найкращий хостинг, яким я користувався. Жодних хитрощів та ідеальне обслуговування сайту.

Review provider
Review provider

Хороший VPS, чудова онлайн-підтримка, зручна панель управління. Я задоволений і користуватимуся послугами надалі.

Review provider

Встановіть програмне забезпечення для сервера за 1 клік

Ви можете знайти всі доступні шаблони VPS у нашій базі знань.

Операційні системи

Виберіть одну з найпопулярніших операційних систем на базі Linux для ваших віртуальних серверів, а ми автоматично встановимо її.

Операційні системи

Панель управління та додатки

Керуйте сервером за допомогою надійної панелі управління та встановлюйте додатки на свій вибір. Завдяки нашим шаблонам VPS налаштування застосунків займе всього кілька хвилин.

Панель управління та додатки
Операційні системи VPS-сервісів
Панель управління та додатки

Брандмауер і захист від DDoS

Ваш віртуальний сервер завжди буде у безпеці. Завдяки фільтрації DDoS Wanguard і брандмауера, який легко налаштувати, будь-який шкідливий трафік буде заблоковано.
Почати
Брандмауер і захист від DDoS

Розумний помічник

Завдяки нашому помічнику ШІ управління VPS стало ще простішим. Він допоможе виконати різноманітні завдання – від встановлення WordPress до налаштування правил брандмауера.
Розумний помічник

Браузерний термінал

Створюйте ярлики, керуйте файлами або змінюйте параметри VPS безпосередньо з браузера. Не потрібно встановлювати додаткове програмне забезпечення – просто введіть команди та запустіть їх через вебтермінал.
Браузерний термінал

Масштабований VPS-хостинг

Почніть з малого та масштабуйте свій тариф. Коли вам знадобиться більше серверних ресурсів для проєктів, змініть його на пакет хостингу VPS вищого рівня всього за кілька кліків.
Масштабований VPS-хостинг
Review provider

Нещодавно я придбав VPS і мій сайт тепер працює без перебоїв. Також мені сподобалася швидка та професійна підтримка.

Review provider
Review provider

Команда підтримки відповідальна та компетентна. А найбільше мені подобається те, що я завжди можу безплатно підвищити або понизити версію свого VPS.

Review provider
Review provider

Hostinger виділяється серед інших тим, що ви можете легко підвищити свій VPS безпосередньо в панелі управління.

Review provider

Дата-центри по всьому світу

Наші центри обробки даних знаходяться в Азії, Європі, Північній та Південній Америці. Виберіть сервер, розташований найближче до вашої цільової аудиторії, і насолоджуйтесь швидким доставленням контенту.
Дата-центри по всьому світу

30-денна гарантія повернення грошей

Якщо ви задоволені не на 100%, ви можете подати запит на повернення коштів протягом 30 днів після покупки. Жодного ризику. Щоб отримати додаткову інформацію, перегляньте наші умови повернення коштів (можуть застосовуватися винятки).

Почати

Поширені запитання про VPS хостинг

Знайдіть відповіді на часті питання про віртуальний приватний сервер (VPS)

Що таке VPS і KVM? Які переваги KVM?

Які переваги VPS-хостингу? Коли варто перейти на VPS?

Чи безпечні віртуальні приватні сервери на основі KVM?

Чи можу я встановлювати власне програмне забезпечення на мій сервер VPS?

Скільки коштує хостинг віртуального сервера? Як вибрати тариф VPS під свої потреби?

Які ліміти CPU, RAM, інодів і трафіку тарифів Hostinger?

Як я можу розпочати роботу з VPS-хостингом на вашій платформі?

Які операційні системи підтримує хостинг VPS Hostinger?

Чи отримаю я допомогу під час використання VPS?

У чому різниця між хмарним і VPS-хостингом?