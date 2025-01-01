VPS-хостинг

Віртуальний приватний сервер (VPS) віртуалізує всю машину: власне ядро, мережеву карту, диск і графічний адаптер. Він працює на основі власної операційної системи та має власні виділені ресурси, зокрема CPU, RAM, дисковий простір і пропускну здатність.

Hostinger пропонує послуги VPS із самоврядною технологією віртуальної машини на основі ядра (KVM). KVM — це рішення повної віртуалізації, яке перетворює VPS на повністю незалежний сервер. KVM пропонує більше ресурсів, кращу ізоляцію та розширені можливості налаштування. Це ідеальний варіант для професіоналів, яким потрібні гнучкість і потужність для своїх проєктів.

З послугами хостингу KVM VPS ви матимете повний контроль – вільно налаштовуйте ОС, панель управління та програмне забезпечення під ваші потреби. Хоча ви відповідаєте за свої віртуальні приватні сервери, ми подбаємо про фізичні сервери, щоб гарантувати швидкість, високий аптайм та стабільність.

Завдяки нашому хостингу KVM ви також отримаєте найсучасніше апаратне забезпечення HPE і DELL, сховище NVMe SSD і потужні процесори AMD EPYC. Ця виграшна комбінація забезпечує виняткову продуктивність і швидкість сайту чи програми.

Щоб отримати більше інформації, перегляньте наш вичерпний посібник із віртуального приватного сервера.