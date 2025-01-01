VPS-хостинг
VPS хостинг для повного контролю над проєктом
Нам довіряють понад 3 мільйона клієнтів по всьому світу
Придбайте тариф VPS-хостингу
Диск NVMe SSD і процесор AMD EPYC
Канал 300 Мбіт/с
Резервні копії та знімки
Ми користуємося послугами VPS Hostinger вже кілька років. Ми завжди впевнені, що наш сайт працюватиме без перебоїв.
Безумовно, найкращий хостинг, яким я користувався. Жодних хитрощів та ідеальне обслуговування сайту.
Встановіть програмне забезпечення для сервера за 1 клік
Ви можете знайти всі доступні шаблони VPS у нашій базі знань.
Операційні системи
Виберіть одну з найпопулярніших операційних систем на базі Linux для ваших віртуальних серверів, а ми автоматично встановимо її.
Панель управління та додатки
Керуйте сервером за допомогою надійної панелі управління та встановлюйте додатки на свій вибір. Завдяки нашим шаблонам VPS налаштування застосунків займе всього кілька хвилин.
Брандмауер і захист від DDoS
Розумний помічник
Браузерний термінал
Масштабований VPS-хостинг
Нещодавно я придбав VPS і мій сайт тепер працює без перебоїв. Також мені сподобалася швидка та професійна підтримка.
Команда підтримки відповідальна та компетентна. А найбільше мені подобається те, що я завжди можу безплатно підвищити або понизити версію свого VPS.