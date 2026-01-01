Home Assistant – це провідна платформа домашньої автоматизації з відкритим вихідним кодом, якій довіряють мільйони користувачів по всьому світу. Вона об'єднує розумні пристрої від різних виробників — освітлення, термостати, камери, системи безпеки та медіаплеєри — в єдиний настроюваний інтерфейс, з потужним механізмом автоматизації, що підтримує складні сценарії, які запускаються за часом, станом пристроїв або зовнішніми подіями.

Розгортання Home Assistant на власному VPS гарантує, що ваш розумний дім залишатиметься працездатним навіть під час локальних збоїв, забезпечує надійний віддалений доступ з будь-якого місця, і зберігає всі дані пристроїв та логіку автоматизації повністю під вашим контролем без залежності від хмарних сервісів.