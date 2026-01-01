Розгорнути Home Assistant: встановлення в один клік.
Орієнтована на конфіденційність платформа домашньої автоматизації з відкритим кодом з понад 2000 інтеграціями для розумних пристроїв та сервісів.
Виберіть тариф VPS для Home Assistant
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Home Assistant
Home Assistant – це провідна платформа домашньої автоматизації з відкритим вихідним кодом, якій довіряють мільйони користувачів по всьому світу. Вона об'єднує розумні пристрої від різних виробників — освітлення, термостати, камери, системи безпеки та медіаплеєри — в єдиний настроюваний інтерфейс, з потужним механізмом автоматизації, що підтримує складні сценарії, які запускаються за часом, станом пристроїв або зовнішніми подіями.
Розгортання Home Assistant на власному VPS гарантує, що ваш розумний дім залишатиметься працездатним навіть під час локальних збоїв, забезпечує надійний віддалений доступ з будь-якого місця, і зберігає всі дані пристроїв та логіку автоматизації повністю під вашим контролем без залежності від хмарних сервісів.
Ключові характеристики Home Assistant
2,000+ Інтеграції
Підключайте практично будь-який пристрій розумного дому або хмарний сервіс через бібліотеку інтеграцій спільноти, що постійно зростає.
Місцевий контроль
Усі автоматизації працюють локально без залежності від хмари, зберігаючи ваш дім відгукливим, навіть коли зникає підключення до інтернету.
Потужна автоматизація
Візуальний редактор автоматизації на основі YAML підтримує складні тригери, умови та багатоетапні дії для будь-якого сценарію.
Настроювані панелі приладів
Панелі Lovelace дозволяють створювати персоналізовані інтерфейси керування для будь-якого пристрою або екрана у вашому домі.
Інтеграція голосового помічника
Працює з Google Assistant, Amazon Alexa та Siri для голосового керування будь-яким підключеним пристроєм.
Моніторинг енергії
Відстежуйте та оптимізуйте використання енергії в домогосподарстві за допомогою спеціальних панелей моніторингу та даних про споживання на рівні пристроїв.
Чому варто запускати Home Assistant у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.