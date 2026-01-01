n8n – це платформа автоматизації робочих процесів, яка підключає застосунки, сервіси та API за допомогою візуального інтерфейсу на основі вузлів. Вона дозволяє окремим особам і командам автоматизувати повторювані завдання, синхронізувати дані між інструментами та створювати власні інтеграційні конвеєри — і все це без прив'язки даних до стороннього хмарного сховища. Завдяки сотням вбудованих вузлів, підтримці власної логіки JavaScript та керованому подіями виконанню через вебхуки та розклади, n8n справляється з усім: від простих сповіщень до складних багатоетапних бізнес-процесів.

Самостійне розміщення n8n на вашому VPS означає, що логіка ваших робочих процесів, облікові дані API та дані виконання ніколи не залишають вашу інфраструктуру. Ви отримуєте необмежену кількість виконань робочих процесів без оплати за завдання та повний контроль для розширення, резервного копіювання та версіонування ваших автоматизацій саме так, як вам потрібно.