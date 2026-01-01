Встановлення n8n в один клік.
Платформа автоматизації робочих процесів з відкритим вихідним кодом та візуальним редактором на основі вузлів для підключення програм, API та сервісів.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою n8n
n8n – це платформа автоматизації робочих процесів, яка підключає застосунки, сервіси та API за допомогою візуального інтерфейсу на основі вузлів. Вона дозволяє окремим особам і командам автоматизувати повторювані завдання, синхронізувати дані між інструментами та створювати власні інтеграційні конвеєри — і все це без прив'язки даних до стороннього хмарного сховища. Завдяки сотням вбудованих вузлів, підтримці власної логіки JavaScript та керованому подіями виконанню через вебхуки та розклади, n8n справляється з усім: від простих сповіщень до складних багатоетапних бізнес-процесів.
Самостійне розміщення n8n на вашому VPS означає, що логіка ваших робочих процесів, облікові дані API та дані виконання ніколи не залишають вашу інфраструктуру. Ви отримуєте необмежену кількість виконань робочих процесів без оплати за завдання та повний контроль для розширення, резервного копіювання та версіонування ваших автоматизацій саме так, як вам потрібно.
Ключові характеристики n8n
Візуальний конструктор робочих процесів
Редактор вузлів із перетягуванням дозволяє візуально створювати багатоетапні автоматизації з попереднім переглядом виконання в реальному часі для налагодження кожного кроку.
Сотні інтеграцій
Вбудовані вузли охоплюють популярні програми, бази даних та API — від Slack і GitHub до PostgreSQL та HTTP-запитів — готові до використання без спеціального коду.
Власна логіка JavaScript
Пишіть JavaScript безпосередньо у вузлах робочого процесу, щоб перетворювати дані, застосовувати бізнес-логіку або викликати будь-який зовнішній API, не охоплений вбудованими інтеграціями.
Вебхуки та бронювання
Запускайте робочі процеси миттєво через вебхуки, за розкладом cron або у відповідь на події від підключених сервісів без опитування.
Власність самостійно розміщених даних
Усі визначення робочих процесів, облікові дані API та журнали виконання залишаються на вашому VPS без комісій за кожне виконання та без обмежень використання.
Чому варто запускати n8n у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
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